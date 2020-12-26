中國反壟斷「亮劍」 路透分析：騰訊、美團慘了

中國官方對阿里巴巴啟動反壟斷調查，媒體一致表態支持。（美聯社）

中國 國家市場監管總局24日宣布對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查後，25日發布「中國反壟斷執法年度報告（2019）」，並公布反壟斷執法十大典型案例，其中包括長安福特汽車 、豐田汽車（中國）投資壟斷協議案。

年度報告指出，2019年共立案調查壟斷案件103件，結案46件，罰金為人民幣 3.2億元（約4896萬美元），並強調反壟斷執法始終利劍高懸，形成強大威懾力。

在2019年反壟斷執法十大典型案例中，長安福特汽車壟斷協議案被列為第一案，遭罰人民幣1.628億元；豐田汽車（中國）投資有限公司則遭罰人民幣8761.3萬元。

「反壟斷」已成為中共中央重要的經濟工作，18日落幕的中共中央經濟工作會議中明確指出，「堅決反對壟斷和不正當競爭行為」、「金融創新必須在審慎監管的前提下進行」等方向。

路透分析，中國市場監管總局對阿里巴巴涉嫌壟斷展開立案調查，吹響互聯網反壟斷執法號角。儘管目前尚難判斷阿里巴巴將會面臨何種處罰，但可以預見的是，明年反壟斷執法將繼續強化，騰訊、美團等平台企業「在劫難逃」。

清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭認為，阿里已經被查了，估計騰訊也會被查，因為騰訊的微信、QQ等的市場支配地位應該說更容易認定。

報導指出，電商龍頭阿里巴巴因涉嫌壟斷遭調查，媒體無不口徑一致支持官方的行動。環球時報總編輯胡錫進25日也發文稱，「雖然還沒有法律結論，但是市場對它在一些領域的壟斷抱怨由來已久，這是真實的。」

胡錫進還稱，對阿里巴巴的壟斷行為立案調查無論在法律上還是道義上都立得住腳，這樣做的目的是要規範互聯網經濟的秩序，他相信其效果將會契合全社會的共同利益，促進互聯網經濟更加健康的發展。