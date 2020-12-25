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市占率超9成 「滴滴出行」成下個反壟斷目標？

中國新聞組／北京25日電
「滴滴出行」網約車在中國一家獨大。（路透）
「滴滴出行」網約車在中國一家獨大。（路透）

中國官方祭「反壟斷法」處罰阿里巴巴等企業後，其他領域也跟進祭起反壟斷大旗。交通運輸部部長李小鵬24日宣布，明年的一項重要工作就是「強化交通運輸領域的反壟斷」，此發言被視為劍指壟斷網約車市場的「滴滴出行」。

根據交通運輸部披露的全國各網約車平台的訂單量顯示，今年10月，共有8個平台月訂單總量超過100 萬，總訂單量達到了6.24億單。其中，滴滴出行月訂單量為5.62億，市占率超過9成，遠遠超越第二名「花小豬出行」的320萬單。

對於「滴滴出行」一家獨大的現況，中國出租汽車產業聯盟日前致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲就合併案進行反壟斷調查，並查處平台其他壟斷行為。

聯盟並指控滴滴出行在多個城市繼續向不符合資格的車輛和人員派發訂單，今年3月推出花小豬平台，採用補貼和低價方式，在三四線城市中搶占巡遊車和正規網約車市場，嚴重違背公平競爭原則。

中央社報導，李小鵬在「2021年全國交通運輸工作會議」上指出，要加快形成統一開放的交通運輸市場。加快消除跨區域制度性障礙，完善交通運輸建設、養護、運輸等市場准入、退出制度，破除隱性壁壘。加強運行監測，「強化交通運輸領域反壟斷」。

他還說，明年將深化巡遊計程車價格機制改革，加快推進計程車新老業態融合發展。

報導指出，2018年，交通運輸部首次點名網約車涉嫌行業壟斷。2016年9月，滴滴合併優步中國之後，中國商務部曾表示，滴滴優步合並沒有向商務部申報，根據「反壟斷法」等有關法律法規開始反壟斷調查。但此前喊話，始終未見官方實際作為。

交通運輸部深化出租汽車改革首席專家徐康明近日表示，網約車產業龍頭平台涉嫌壟斷，且還在進行大規模非法經營，是制約著整個計程車行業深化改革的兩大障礙，解決之需迫在眉睫。

網約車 中國 商務部

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