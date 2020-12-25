拜登傳不滿意 要中歐投資協定「等一等」

中國與歐盟的協議將讓戴姆勒和大眾等公司更能控制在中業務，圖為上海的大眾電動車工廠裝配線上的工人。(路透)

在談判獲致大幅進展後，中歐投資 協定可望於周內簽署。但紐約時報披露，美國候任總統拜登 高級助手、準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan ）日前在推特發文，希望歐洲「能等一等」，並暗示拜登對這項協議不滿意。另傳出協定因中國 提出投資歐盟核電站的要求而卡關，但中國斥是假消息。

紐約時報報導，中歐投資協定醞釀了近7年，是德國總理梅克爾的一項首要任務。長期以來，中國一直對外企在華獲得更多准入持謹慎態度，但現在似乎急於在美國新政府上任前達成這項協議，因為擔心像拜登就任後，將結成針對中國政策和行動的統一戰線。

德國目前是歐洲理事會的輪值主席國，任期六個月。上周，他們已將一份126頁的草案送各成員國傳閱，除了有待解決的措辭問題外，草案已基本完成。

但協議在歐洲議會遭到成員國的強烈反對。他們說，協議沒有讓中國足夠多地開放經濟，也沒有阻止中國侵犯人權的行為。與中國的投資協議需要得到歐洲議會的批准，反對者可能拿到足夠的票數來阻止它的通過。

在華盛頓，即將上任的美國政府官員公開表示，他們希望歐洲能等一等。

被拜登提名為國家安全顧問的蘇利文21日在推特上寫道，新一屆政府「歡迎儘早與我們的歐洲夥伴磋商，討論我們對中國經濟行為的共同擔憂」。

白宮也發表了看法，國家安全委員會發言人烏又特(John Ullyot)警告，「如果沒有強有力的執行和核查機制」，中國的任何承諾對中國共產黨來說都只是一次宣傳上的勝利。

中國與歐盟的投資協議談判在最後關頭一再遇阻，德國媒體指出，中國在核能源合作方面提出更多要求。一群研究中國的歐洲學者寫了公開信批評，從協議簽署的那一刻起，歐洲不僅在對未來競爭力至關重要的問題上失去影響力，還將失去從人權到燃煤電廠的未來等基本價值觀問題上的影響力。

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，所謂中方提出希望投資歐盟核電站，造成中歐投資協定談判陷入僵局的消息是假新聞。他稱，中歐投資協定是對雙方有利的協定，有利於推動中歐貿易自由化和投資便利化。據他了解，談判目前進展順利。