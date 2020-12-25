阿里遭反壟斷開鍘 分析稱：螞蟻恐被「收歸國有」

阿里巴巴被立案調查反壟斷。（中新社）

中國 整改「大到不能倒」的科技巨頭再出重手! 繼螞蟻集團上市觸礁後，阿里巴巴24日被國家市場監管總局立案調查，成官方「反壟斷」頭號箭靶。消息一出，阿里股價急挫，市值一日蒸發逾4千億港元。此外，螞蟻集團也收到人行等二度約談通知，股權及公司架構恐面臨大變動。分析指出，未來螞蟻部分「收歸國有」的可能性很高。

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市場監管總局官方網站24日披露，近日根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「2選1」等涉嫌壟斷行為立案調查。

官媒輪番開砲，人民日報評論查阿里巴巴是「不以規矩，不成方圓」，平台壟斷問題反映線上經濟發展存在風險和隱患。對阿里立案調查，是在互聯網領域加強反壟斷監管的重要舉措，有利規範行業秩序。

此外，官媒也提到，中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，可見「反壟斷已成為緊迫議題」。

不單阿里巴巴成調查對象，螞蟻集團也收到通知，近日將被金融管理部門第二度約談。新華視點披露，中國人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

面對官方新監管，阿里巴巴回應將積極配合監管部門調查。螞蟻集團則表示，將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實。

市場預料，螞蟻遭官方二度約談後，股權及公司架構恐面臨大變動。香港 電台引述宏滙資產管理董事及投資 策略總監林嘉麒認為，官方將槍頭瞄準業務廣泛的阿里巴巴，是想日後監管互聯網企業時有大型案例可鑑，預料將會陸續立案調查其他公司，規範的壟斷行為會愈來愈多，懲處也會慢慢加強。

中宣部旗下官方微信號「半月談」評論，互聯網監管的滯後，導致資本在逐利過程中不受控制地野蠻生長，阿里、螞蟻被調查只是開始！半月談進一步點名直指美團、蛋殼公寓、OFO、京東金融等幾家互聯網公司，痛批互聯網平台利用海量數據壟斷優勢來剝削「殺熟」。

美國之音引述香港智易東方證卷有限公司行政總裁藺常念的看法表示，在中共加速「國進民退」步伐的前提下，馬雲的事業版圖前景恐難樂觀。藺常念說，一旦國企入股這些互聯網民企，未來一切就會以黨的利益為圭臬，中國科技股的創新精神和投資價值將不再。