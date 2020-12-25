調查阿里、約談螞蟻…官媒「字少事大」 釋監管3信號

中國官媒24日針對螞蟻集團將再被約談一事發布內容不足百字的消息，極簡的篇幅、字字千鈞，但24日發布的文章釋放出三個強烈信號。（取材自每日經濟新聞）

新華社24日先後發布阿里巴巴集團、螞蟻集團將被調查及約談的消息都不到百字，被形容為「字少事大」。新華社接著又刊出自媒體的文章解讀稱，極簡消息其實釋放了明確中國 監管定位等三個強烈信號。多家外媒則將此事件與歐美反科企壟斷相提並論，稱和一個「大到不能倒」的實體相較，中國希望看到一家更聽話的公司。

新華社24日接連發布的「市場監管總局依法對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為立案調查」消息約50字，「四部門再次將於近日約談螞蟻集團」內容也不足百字，不少網民紛紛留言「又一次字少事大」，並稱阿里巴巴消息的文字比螞蟻集團少，這似乎顯示調查阿里巴巴這件事「更大」。

新華社、人民日報等官媒隨後並少見的在網站上轉載一篇從自媒體「甜甜餘味」而來，題為「螞蟻二次約談消息稿釋放三個強烈信號」的文章，解讀「字少事大」所釋放出的三個強烈信號，包括明確了中國監管的定位、約談及消息發布的順序調整更尊重市場感受，以及中國監管內容更公開透明。

文中指出，第一，從首次消息稱的「四部門」，到這次的「金融管理部門」，這次精準清晰地定位了中國監管者的「金融管理」職能。第二是流程的調整更尊重市場感受。首次約談螞蟻集團是談完了才發布，引起市場震盪；這次則是非常從容，減少不必要的恐慌。

第三則是透露了中國監管內容更公開透明。首次約談沒提談了什麼，這次則指向更具體的執行層面，這又包括了三層意思。

一是明確希望螞蟻集團在後續發展中能夠遵循的原則「市場化、法治化」，強調互聯網巨頭也不應得到特殊待遇；二是明確了中國金融監管的目的是要能實現金融公平競爭、保護消費者合法權益等；三是明確中國監管的「管」是肯為了讓市場的競爭更好、更公平而管。

多家外媒也聚焦這一事件。香港01報導，美媒紐約時報 及華爾街 日報均將中國官方對阿里巴巴、螞蟻的調查及約談行動，與歐美近月對Google及Facebook等科技巨企發動的反壟斷行動相提並論。

紐約時報報導指出，中國展開此次調查同時，美國和歐盟正努力遏制Google和Facebook等西方互聯網巨頭的勢力。華爾街日報報導稱，北京此舉與全球監管機構更緊密地連結在一起。

美媒彭博社則引述中關村互聯網金融研究院首席研究員董西苗表示，馬雲帝國象徵著中國新的「大到不能倒」的實體，「中國當局希望看到一家規模更小、主導地位更弱、更聽話的公司」。但這對中國網絡產業來說是個不好的訊號。