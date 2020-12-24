兩路抗疫！鍾南山：中國首批疫苗將公布

中國工程院院士鍾南山表示，「中國第一批疫苗要公布了」。（中新社資料照片）

中國 新冠疫苗 再傳好消息，中國工程院院士鍾南山表示，「中國第一批疫苗要公布了」，第一款、第二款很快要推出，很快會在中國全面接種。面對嚴峻疫情 ，鍾南山稱「兩條路」抗擊，除嚴防死守，還要打疫苗。此外，廣東截至22日已有18萬人接種疫苗，無嚴重不良反應。

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綜合媒體報導，鍾南山22日在廣東省廣州醫科大學附屬第一醫院，出席中國國家呼吸醫學中心掛牌暨協同醫院合作啟動大會時表示，國內現在疫情防控得好，但始終要繃緊這根弦。除了要繼續在「醫教研防管」五個領域下功夫，還要增加一個「產」，促進相關產業的發展。「要是明年的春節很有序，又能旅行，那就是很大的成功」。

疾控中心首席流行病學專家吳尊友指出，雖然不確定新冠疫苗產生的保護效果，但其依然是人類控制疫情最重要的技術措施。

廣東目前已經有18萬重點人群公費接種新冠肺炎疫苗，衞生健康委主任段宇飛提到，「目前廣東疫情防控總體形勢良好，但是外防輸入內防反彈的壓力仍然很大。疫苗接種是預防傳染病的有效途徑，也是構建群體免疫屏障的關鍵措施。」

段宇飛表示，廣東重點人群接種主要對象包括進口冷鏈物流相關人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、海關邊檢人員、跨境司機及接駁司機、醫療衞生人員、基層防疫人員、公共交通從業人員、因公因私出國工作及學習人員等高風險人員。

廣東省疾控中心主任鄧惠鴻表示，有五類人群不適合進行新冠疫苗接種。包括小於18歲，大於59歲的市民、有過敏反應者、孕婦、慢性病發作期患者和急性病發作患者、以及醫生檢驗後認為不能接種的人群。下一步廣東省各市將會陸續公布，為因私因公出國工作及學習人員提供接種服務的定點接種信息。

環球網報導，國藥集團國藥控股近日啟動新冠疫苗物流配送演練工作，涉及中國31個省（自治區、直轄市）。演練模擬新冠疫苗從接收訂單、系統調度、提貨出庫，至乾線運輸到各省（直轄市、自治區）倉儲中心，直至分揀、接力、落地配送到區（縣）級疾控中心或疫苗接種點的完整過程。

國藥控股所屬國控生物公司的工作人員表示，該公司的冷庫目前能夠儲存700多萬支疫苗，並且可以做到每一支疫苗全程掃碼追溯，也已經為新冠疫苗的存儲和配送做好的充分的準備。