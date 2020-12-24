我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

兩路抗疫！鍾南山：中國首批疫苗將公布

中國新聞組／北京24日電
中國工程院院士鍾南山表示，「中國第一批疫苗要公布了」。（中新社資料照片）
中國工程院院士鍾南山表示，「中國第一批疫苗要公布了」。（中新社資料照片）

中國新冠疫苗再傳好消息，中國工程院院士鍾南山表示，「中國第一批疫苗要公布了」，第一款、第二款很快要推出，很快會在中國全面接種。面對嚴峻疫情，鍾南山稱「兩條路」抗擊，除嚴防死守，還要打疫苗。此外，廣東截至22日已有18萬人接種疫苗，無嚴重不良反應。

來源：YouTube

綜合媒體報導，鍾南山22日在廣東省廣州醫科大學附屬第一醫院，出席中國國家呼吸醫學中心掛牌暨協同醫院合作啟動大會時表示，國內現在疫情防控得好，但始終要繃緊這根弦。除了要繼續在「醫教研防管」五個領域下功夫，還要增加一個「產」，促進相關產業的發展。「要是明年的春節很有序，又能旅行，那就是很大的成功」。

疾控中心首席流行病學專家吳尊友指出，雖然不確定新冠疫苗產生的保護效果，但其依然是人類控制疫情最重要的技術措施。

廣東目前已經有18萬重點人群公費接種新冠肺炎疫苗，衞生健康委主任段宇飛提到，「目前廣東疫情防控總體形勢良好，但是外防輸入內防反彈的壓力仍然很大。疫苗接種是預防傳染病的有效途徑，也是構建群體免疫屏障的關鍵措施。」

段宇飛表示，廣東重點人群接種主要對象包括進口冷鏈物流相關人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、海關邊檢人員、跨境司機及接駁司機、醫療衞生人員、基層防疫人員、公共交通從業人員、因公因私出國工作及學習人員等高風險人員。

廣東省疾控中心主任鄧惠鴻表示，有五類人群不適合進行新冠疫苗接種。包括小於18歲，大於59歲的市民、有過敏反應者、孕婦、慢性病發作期患者和急性病發作患者、以及醫生檢驗後認為不能接種的人群。下一步廣東省各市將會陸續公布，為因私因公出國工作及學習人員提供接種服務的定點接種信息。

環球網報導，國藥集團國藥控股近日啟動新冠疫苗物流配送演練工作，涉及中國31個省（自治區、直轄市）。演練模擬新冠疫苗從接收訂單、系統調度、提貨出庫，至乾線運輸到各省（直轄市、自治區）倉儲中心，直至分揀、接力、落地配送到區（縣）級疾控中心或疫苗接種點的完整過程。

國藥控股所屬國控生物公司的工作人員表示，該公司的冷庫目前能夠儲存700多萬支疫苗，並且可以做到每一支疫苗全程掃碼追溯，也已經為新冠疫苗的存儲和配送做好的充分的準備。

廣東當局稱截至12月22日，已有18萬名重點人群接種新冠疫苗。(新華社)
廣東當局稱截至12月22日，已有18萬名重點人群接種新冠疫苗。(新華社)
國控生物公司正在演練新冠疫苗物流配送工作。 （取材自環球時報）
國控生物公司正在演練新冠疫苗物流配送工作。 （取材自環球時報）

疫苗 中國 疫情

上一則

無症狀感染者爆增 大連封城、民宅大門也釘死

下一則

「別了！」德大使退休 耿爽：終於擺脫了

延伸閱讀

死因離奇！俄疫苗科學家墜樓亡 僅著內褲有刀傷

死因離奇！俄疫苗科學家墜樓亡 僅著內褲有刀傷
下批疫苗接種 滿65歲者優先

下批疫苗接種 滿65歲者優先
疫情下的巧思 義大利建築師操刀 讓疫苗站朵朵花開

疫情下的巧思 義大利建築師操刀 讓疫苗站朵朵花開
港購3藥廠2250萬疫苗 足夠全港人使用

港購3藥廠2250萬疫苗 足夠全港人使用

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報