「別了！」德大使退休 耿爽：終於擺脫了

中國駐聯合國副代表耿爽。(取材自推特)

即將退休的德國駐聯合國代表霍伊斯根，日前要求中國 在聖誕節前釋放加拿大公民康明凱和斯帕弗。對此，中國駐聯合國副代表耿爽 除回批指霍伊斯根濫用安理會平台，並引用毛澤東1949年發表的批美文章稱：「別了，霍伊斯根代表，希望沒有你的安理會，在2021年能更好」。獲中國網民一片叫好。

路透報導，德國即將於12月底結束為期兩年的聯合國非常任理事國任期，德國駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）也即將退休，22日出席他任內最後一次聯合國安理會會議時表示，「請允許我呼籲我的中國同事要求北京釋放康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），以此結束我在安理會的任期。聖誕節是做出這種姿態的恰當時機」。

對此，耿爽回應稱，「我想發自心底地說，我們終於擺脫了，霍伊斯根代表。我希望2021年你不在時，安理會能更好地履行職責，維護國際和平與安全」。耿爽並對霍伊斯根喊話，如果有什麼話想對康明凱說，可透過正當管道去說；「你這樣做，其實幫不了康明凱什麼，似乎只能幫助你個人樹立所謂『仗義執言』形象」。

耿爽並批評霍伊斯根濫用安理會平台，發表伊核議題外的言論，攻擊其他成員國。

2018年12月，加拿大官方在機場拘留華為財務長孟晚舟，翌月中國拘留康明凱及商人斯帕弗並於2019年5月逮捕至今。

綜合報導，耿爽所說「別了，霍伊斯根」一說，出自毛澤東於1949年8月18日在新華社發表的一篇題為「別了，司徒雷登」文章，該文抨擊美國 當時發布的「 美國與中國的關係」白皮書和美國政府扶持中國國民黨發動內戰的政策。司徒雷登當時剛卸任的美國駐華大使。

毛澤東當時在文中說，司徒雷登的離開，象徵美國侵略政策徹底失敗。並引用老子說過：「民不畏死，奈何以死懼之。」並稱「司徒雷登走了，白皮書來了，很好，很好。這兩件事都是值得慶祝的」。

耿爽引用毛澤東當年文章，引來中國網民一片叫好。有網民說，「別了，霍伊斯根」象徵中國是時候要出手解決被挨罵的問題了；「只有你罵他，戳他肺管子他才知道你不能惹」、「最後太牛啦，哈哈，希望沒有你的明年更好」。