國安威脅? 加拒中收購北極礦企

位於加拿大北極地區的金礦。（取材自TMAC官網）

美國 之音報導，加拿大 否決了一家中國 國有企業收購加拿大特麥克公司金礦(TMAC)的交易，否決之因是擔憂中國國企進入北極敏感地區，可能會對加拿大國家安全構成威脅。中國外交部發言人趙立堅23日罕見溫和回應稱，任何將正常商業合作政治化，並以國家安全為由進行政治干預的做法都是錯誤的。

據報導，山東黃金礦業歸山東省政府所有，是中國最大的金礦企業，市值超過千億元人民幣，在中國有色金屬行業排名第一。該公司22日表示，已經收到加拿大政府的通知，要求它停止這項收購交易。

特麥克資源公司也證實這項交易取消的消息。該公司的網站說，中國公司收購該公司在北極區的金礦交易已經取消，這筆交易價值2.3億美元。

加拿大工業部發言人21日表示，加拿大對投資持開放態度，但同時要保護加拿大的國家安全利益。

路透社引述知情人士指出，（加拿大）對中國國有企業在極北地區收購金礦深感不安，這導致這起收購案被（加拿大政府）否決。

彭博則分析稱，美國和加拿大曾經公開表示，北極地區具有豐富的資源，是西方跟中國和俄羅斯進行爭奪的一個新的區域。安全專家認為，中國獲得這裡的金礦以後，將為中國使用連接大西洋和太平洋的「西北通道（Northwest Passage）」海路提供了方便。

對於趙立堅對此交易的回應，美國之音指出，趙被西方媒體普遍稱為「戰狼外交官」。他在上個月提到「五眼聯盟」的時候說：「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國的主權安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎。」五眼聯盟的成員是澳洲、加拿大、英國、紐西蘭和美國。

但這次趙立堅的回應顯然較為溫和，他說：「中國和加拿大經貿合作的本質是互利共贏。」「加方應該為包括中國在內的各國企業赴加拿大投資提供公平、開放、非歧視的營商環境。」

據報導，觀察人士指出，最近一個時期，北京的戰狼外交引起了四面楚歌，中國的國際形象一落千丈。趙立堅和中國其他外交官最近對外發言比之前要溫和許多，這可能反映了北京上層對外政策進行了某種調整。

另外，此次交易取消也可能會給已經因逮捕中國華為公司創始人任正非的女兒孟晚舟而迅速惡化的加中關係增添新的陰影。