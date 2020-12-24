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王毅聯俄抗美：世界愈亂 中俄愈要穩

記者呂佳蓉／綜合報導
中俄外長通話，批評美國破壞多邊主義。(新華社資料照片)
中俄外長通話，批評美國破壞多邊主義。(新華社資料照片)

美國大選結束，北京積極拓展外交戰線，這次似乎走向了「聯俄抗美」。中俄22日剛攜手在亞太聯合空中戰略巡航，中國國務委員兼外交部長王毅同日就與俄羅斯外長拉夫羅夫熱線，並稱「世界上愈是亂，中俄關係就愈要穩，雙方全面戰略協作價值對中俄和世界就愈寶貴」。

中俄國防部共同宣布，中俄22日在亞太聯合空中戰略巡航。此舉引起日韓警戒，接連緊急派出戰鬥機因應。王毅22日又與俄羅斯外長拉夫羅夫熱線，雙方都把矛頭指向了美國的單邊主義。

王毅批評美國違背時代潮流，不斷揮舞單邊制裁大棒，只會在世界上留下更多不光彩的紀錄。中方願與俄方、國際社會一起，始終堅定維護國際關係基本準則，維護世界公平正義。拉夫羅夫回應，應堅決反對美國破壞多邊主義的行徑，抵制美國對中俄的打壓，維護國際法，維護兩國共同利益，維護國際穩定與合作。

中俄合作反映在雙方軍事行動。中俄兩軍宣布，雙方空軍22日在亞太地區組織實施第二次聯合空中戰略巡航。中方派出四架「轟6K」，與俄方兩架「圖95」聯合編隊，在東海空域組織聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領空。

中國國防部表示，中俄雙方開展聯合空中戰略巡航旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內項目，不針對第三方。

中俄聯合軍事行動引起日韓警戒。南韓聯合參謀本部表示，中俄軍機接連進入南韓防空識別區，南韓軍方派出空軍戰機採取戰術措施。

日本防衛省統合幕僚監部表示，中俄六架轟炸機聯合在日本海與東海空域飛行，其中四架並一度航向釣魚台列嶼，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應。

針對日韓說法，中國外交部表示，防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。此次訓練中，中俄軍機嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空。

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