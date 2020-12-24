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雪上加霜！阿里涉壟斷遭立案調查 螞蟻集團也將被約談

中國新聞組╱北京24日電
由馬雲創辦的阿里巴巴、螞蟻集團近期負面消息不斷。(路透)
由馬雲創辦的阿里巴巴、螞蟻集團近期負面消息不斷。(路透)

處在多事之秋的阿里巴巴集團，又遭遇新麻煩。繼赴香港IPO被喊停、收購案未依法申報被罰款後，如今再因涉嫌壟斷行為，被市場監管總局立案調查。

新華社報導，近日，市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。所謂「二選一」，即要求商戶在簽訂合作關係時須要同時放棄與其他對手合作。　

不單阿里巴巴成調查對象，螞蟻集團也公布，近日將被中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局約談，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

財經網報導，螞蟻集團對此回應稱，將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實。

另外，對於反壟斷監管，中共黨媒人民日報刊文稱，對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。「是我國在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。」

文章並稱，此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。

香港經濟日報報導，早前，中國國家市場監管總局根據反壟斷法規定，對阿里巴巴收購銀泰商業、閲文收購新麗傳媒、順豐旗下深圳市豐巢網絡技術收購中郵智遞科技，共三宗未依法申報違法實施經營者集中案進行調查，並於12月14日作出處罰決定，對阿里巴巴、閲文、深圳市豐巢網絡技術分別處以50萬元人民幣罰款。

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