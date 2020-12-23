美艦駛入南沙 解放軍海空兵力驅離

麥凱恩號在南海執行航行自由行動。(取材自美軍第7艦隊網站)

解放軍航母山東號與其護衞艦群日前通過台灣 海峽往南邊航行後，美國海軍神盾驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain）22日在南海南沙群島海域，執行航行自由行動。解放軍南部戰區批評美方嚴重侵犯中國 主權及安全，組織海空兵力對其予以警告驅離。

新華社報導，解放軍南部戰區發言人田軍里強調，美方的行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，對此表示堅決反對。他強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）麥凱恩號驅逐艦日前在菲律賓海與法國、日本艦艇一起舉行了聯合軍演。據22日消息，麥凱恩號驅逐艦在南沙群島海域開展了航行活動。

美軍第七艦隊在臉書發文稱，麥凱恩號根據國際法在南沙群島主張航行權利及自由，這次航行自由行動維護國際法承認對該海域的合法使用、權利及自由；又提到所有與外國軍隊的互動均符合國際規範，沒有影響行動。

美軍續指，「聯合國海洋法公約」規定，包括軍艦在內所有船隻，享有無害通過領海的權利，但大陸、台灣及越南 要求外國軍艦無害通過前要申請及通知，做法有違國際法。

南海戰略態勢感知指出，麥凱恩號22日進入南沙島礁鄰近海域時，衛星在南沙群島東北海域捕捉到疑似解放軍054A型護衛艦跟蹤、監視麥凱恩號導彈驅逐艦的罕見同框畫面。推測在麥凱恩號進入南沙群島海域前，解放軍已經啟動了相應措施，全程監視這次美軍行動。

該微博指出，美媒的報導印證了衛星圖的發現，美軍一名官員稱「行動期間，中國軍艦一直形影不離」。