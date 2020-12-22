俄電力公司 擬暫停對中供電

廣東多地21日凌晨出現大停電，惹得民怨四起，還有人聲稱「中國 對澳打貿易戰、禁用澳洲煤炭害到自己」。就在中國「缺電疑雲」被熱議之際，俄電力公司聲稱或暫停對中國供電，讓中國網民憂心「限電」恐雪上加霜。對此，專家表示俄羅斯 對華停止輸電與中國南方限電沒有直接關係。

「大貓財經」報導，俄媒日前發布了一則報導，指俄羅斯國際統一電力系統公司表示因為虧損原因，正考慮每年冬季減少向中國出口電力、甚至也不排除暫停供電的可能。

所謂的虧損原因，說白了可能還是嫌錢少。不過這倒有點耐人尋味了，因為考慮到具體的出口電價和經營情況，這家專營電力出口的公司還是挺賺錢的。報導指出，曾有媒體統計過，光是在去年，俄羅斯國際統一電力系統公司就向中國輸送了電力30億千瓦時，算下來獲利87億盧布，約合人民幣 7.8億元。

一年能賺8億，那到底是怎麼虧損的呢？這就不能不說到俄羅斯國內對遠東地區的「特殊補貼」了。

俄羅斯遠東地區天氣冷、氣溫低，基礎設施也相對沒那麼發達。但為了滿足當地居民的用電需求，電力系統不得不背著更高的成本維持運營，這筆開銷可不是個小數字。

雖說他們出口電力賺到的錢不少，但每年要從中拿出大概30億盧布（約合人民幣2.6億元）去補貼遠東地區的消費者，綜合算下來還是有點肉疼。不過也有人懷疑他們可能是想找個藉口，趁機抬高對中國的賣電價格。

其實，中國自身發電量是能夠滿足需求的。然而，運輸路程過遠，則會導致電力損耗過大。因此，中國西部省份就會將多餘的電能出口至附近的越南等國。而臨近俄羅斯的中國地區買家則會就近購買該國電能，電能損耗較低，也降低了輸電成本。

此外，中國買家購買俄羅斯電能，還有一個原因--俄羅斯電力價格更為便宜。也就是說，如果俄羅斯電費漲價，沒有了價格優勢，中國買家很可能不會買帳。