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全球最長壽圈養大熊貓「新星」 重慶去世

中國新聞組／北京22日電
今年8月，重慶動物園為「新星」慶生。(取材自微博)
今年8月，重慶動物園為「新星」慶生。(取材自微博)

重慶動物園21日發布消息，全球最長壽圈養大熊貓「新星」於8日中午1時25分去世。今年8月，重慶動物園才為「新星」慶祝了38歲生日。

來源：YouTube

重慶晨報報導，大熊貓「新星」譜系號253，雌性，38歲4個月。1982年8月出生於四川寶興，1983年6月被送到重慶動物園救助，已在重慶動物園生活了37年6個月。

報導說，10月21日，大熊貓「新星」表現嗜睡，不願進食。次日出現呼吸困難、咳嗽、站立不穩等情況。23日開始出現腹脹，排便困難。期間該園多次邀請中國大熊貓保護研究中心和重醫附一院等醫療單位專家會診，經全力救治無效，於8日中午1時25分死亡。

近期，重慶動物園多次組織多方專家，對「新星」解剖、病理切片，綜合分析認為：大熊貓「新星」由於高齡，多臟器衰竭，造成消化功能紊亂、低蛋白血症，繼發消化道、呼吸道感染，最終導致死亡。

重慶動物園通報稱，大熊貓「新星」的離去令人備感心痛，特告知關心「新星」的各界朋友們。

據報導，該動物園曾介紹，截至2019年底，「新星」的後代共153隻，分別居住在加拿大、美國、日本以及台北、香港、成都、雅安、上海等20多個國家和地區。

全球最長壽圈養大熊貓「新星」日前去世。(取材自上游新聞)
全球最長壽圈養大熊貓「新星」日前去世。(取材自上游新聞)

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