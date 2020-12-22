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中國首個mRNA疫苗生產車間動工 將年產1.2億劑

記者蔡敏姿／北京22日電
中國首個mRNA新冠疫苗生產車間建設奠基儀式21日在雲南省玉溪市疫苗產業園舉行。(中新社)
中國首個mRNA新冠疫苗生產車間建設奠基儀式21日在雲南省玉溪市疫苗產業園舉行。(中新社)

中國首個mRNA（訊息核糖核甘酸）新冠疫苗生產車間建設奠基儀式21日舉行，坐落在雲南省玉溪市疫苗產業園。該mRNA新冠疫苗產業化建設項目投資2.8億元人民幣(約4277萬美元)，一期產能為每年1.2億劑，預計開工後八個月內建成投入營運。

來源：YouTube

中新網報導，該新冠病毒mRNA疫苗(ARcoVax)由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司(簡稱沃森生物)共同研製，由沃森生物負責該疫苗的產業化建設落地。

沃森生物董事長李雲春表示，mRNA疫苗存在很高的技術門檻，目前世界上僅有美國與德國少數幾家公司掌握這一核心技術。

mRNA疫苗產品是目前全球公布的三期臨床試驗結果保護率最高(95%)的新冠疫苗，其技術路線水平也是業界公認最高的。

李雲春表示，在玉溪建設的mRNA新冠疫苗生產車間將於八個月後建成投產，預計在2021年下半年產品上市供貨。

該疫苗於2020年6月19日獲得中國國家藥品監督管理局批准的藥物臨床試驗批件，目前處於臨床試驗階段，在第一期臨床試驗中顯示良好的安全性與免疫原性。

中新社報導，值得一提的是，這是中國首個獲批開展臨床試驗的mRNA疫苗，一旦該疫苗產品獲批，那麼將意味著中國mRNA疫苗實現「零」突破。

mRNA疫苗有什麼特別之處呢？據悉，作為一種新興的疫苗形式，mRNA疫苗其研發技術門檻高，目前僅有美國和德國研發的少數幾個mRNA疫苗品種進入臨床研究階段。

疫苗 中國 美國

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