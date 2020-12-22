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首波5000萬劑新冠疫苗 中國擬加急25天內打完

中國新聞組╱北京22日電
中國計畫在未來25天內施打完第一波5000萬劑的疫苗。圖為新冠病毒mRNA疫苗展示。(新華社)
中國計畫在未來25天內施打完第一波5000萬劑的疫苗。圖為新冠病毒mRNA疫苗展示。(新華社)

英國近期出現變種新冠肺炎病毒，英國首相強生稱該變種病毒傳染力增加70％，引起全球擔憂。即使中疾控宣稱「 中國沒有發現變異新冠病毒輸入」，但中國仍加快疫苗接種進度，計畫在未來25天內（明年1月中）施打完第一波5000萬劑的疫苗。

中通社報導，中國國務院聯防聯控機制19日表示，將在全國範圍內對重點人群進行新冠疫苗接種。據悉，首批新冠疫苗預計接種為5000萬人次。現階段主要是針對部分重點人群開展接種，包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員。

本報系聯合報報導，聯防聯控機制21日舉行新聞發布會，針對新冠疫苗的研發與施打情況做說明。

聯防聯控機制疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，具體數量正在統計。他說，中國進入三期臨床試驗的新冠病毒疫苗有五條技術路線，包括滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、流感病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、核酸疫苗（mRNA疫苗、ＤＮＡ疫苗）。其中中國在研發滅活疫苗上具比較好的基礎，目前有三款滅活疫苗進入三期試驗。

鄭忠偉說，只要三期終期（終點）數據解盲後，就會推進上市工作，研發單位都已做好規模化生產準備。

面對國外日益嚴重的疫情與即將到來的元旦與春節的大量人員流動，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，已做好三道防線，一是外防移入，二是防感染，三是防擴散。只要做到上述三點，就算有疫情也不會散開。

央視新聞客戶端報導，對英國出現新冠病毒變異，中國疾控中心副主任馮子健表示，「從我國所獲得的病毒序列來看，不管是輸入人員、貨物還是冷鏈產品等，從各種途徑獲得的病毒，都沒有發現我國已有變異病毒輸入。」

另據香港01報導，中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶指出，由於新冠疫苗研發時間較短，關於新冠疫苗和其他疫苗同時接種的研究尚未有相關報告，不建議孕婦接種新冠疫苗；新冠疫苗和HPV疫苗要分開接種。

王華慶表示，若民眾正處於疾病發展期，或患有慢性疾病正處於急性發作期、患上急性疾病等，都不能接種疫苗，需要等慢性疾病痊癒或恢復後再接種。

疫苗 中國 英國

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