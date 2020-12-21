路透：美擬砸19億美元 汰換華為中興設備

路透報導，美國會議員預料通過19億美元預算，為移除構成國安威脅的電信設備網路計畫提供資金。(路透)

消息人士透露，美國 會議員預料通過19億美元 預算，為移除美國政府聲稱構成國安威脅的電信設備網路計畫提供資金。這項計畫是年終支出法案和疫情紓困方案的一環。

路透報導，國會議員也預料支持一項32億美元的預算案，提供緊急寬頻福利給低收入民眾。消息人士說，這項計畫授權美國聯邦通訊委員會（FCC） 成立短期緊急寬頻福利計畫，幫助低收入民眾取得寬頻網路或維持連接寬頻網路，例如經濟受疫情影響的人。

消息人士也說，這項計畫將提供每月50美元補貼給符合條件的美國家庭，幫助他們得以負擔寬頻服務和可連接網路的設備。

環球網報導，在報導中，消息人士並沒有點名此前被美國政府禁用的中興及華為，但路透將此消息與上述兩家中國公司聯繫起來，並在標題中稱，「美國國會議員料將支持19億美元資助更換華為、中興電信設備。」FCC於今年6月30日表示，已正式將華為和中興列為「國家安全威脅」，禁止美國公司動用政府資金從這兩家公司購買相關設備。

另據央視新聞客戶端報導，根據加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院18日公布的文件顯示，孟晚舟 的律師向法庭提交的一份書面文件認為，如果加拿大與美國當局合謀對一個與美國沒有關係的外國公民採取懲罰行動，不僅違反國際法，還損害加拿大司法體系的完整性。

報導指出，孟晚舟的律師表示，對於在美國境外的一家非美國管理的英國銀行，也就是匯豐銀行所發生的事情，美國司法機構無權讓中國公民服從其他國家不接受的美國司法條款。針對美方指控，孟晚舟沒有一個行為全部或部分地發生在美國，與美國沒有實際聯繫。

23日，法庭將對孟晚舟引渡案2021年的審理進行排期，預計將持續到2021年5月份。