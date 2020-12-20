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中海軍：今後還將組織山東艦航母通過台海

中國新聞組╱北京21日電
山東艦航母。（新華網）
山東艦航母。（新華網）

中共「山東號」航空母艦昨天航經台灣海峽。共軍表示「山東號」是通過台海前往南海相關海域訓練。此次跨區機動訓練，是根據年度計畫的正常安排，之後還將繼續類似行動。

國防部20日表示，中共「山東號」航空母艦（CV-17）及所屬4艘兵力17日自遼寧大連港啟航南駛，並在20日經過台灣海峽後繼續向南航行。國軍也派遣6艘艦船、8架次各型機監控。

共軍海軍微信公眾號12月21日引述海軍新聞發言人劉文勝海軍大校表示，昨日，中國海軍山東艦航母編隊順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展訓練。

他指出，山東艦入列服役一年來，順利完成艦載機起降、實際使用武器、作戰系統調試等任務，編隊體系作戰能力在試驗訓練中不斷提升。這次組織山東艦航母編隊跨區機動訓練，是根據年度計畫作出的正常安排，「今後我們還將根據訓練需要繼續組織類似行動。」

公開資料顯示，「山東號」是共軍除「遼寧號」（CV-16）外的第2艘航艦，也是第一艘國產航艦，於2019 年12月正式服役。

根據國防部日前發布的公開訊息，上一次「山東號」通過台海是去年12月26日，由南向北航經台灣海峽，期間美國、日本軍艦尾隨在後；而今年中共航空母艦則有2次經過台灣海峽周邊，分別是4月12日及4月23日，均是「遼寧號」通過台灣東部海域。

台灣 共軍 中共

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