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中國強摘囚犯器官？ 美議員發起法案禁止

中國新聞組／北京20日電

為了阻止中國共產黨從囚犯身上摘取器官, 美國兩黨議員日前在參眾兩院宣布了「停止強摘器官法案」，法案將認定、並將懲罰參與強摘器官的中共黨員。

美國之音報導，法案由共和黨籍聯邦參議員科頓、共和黨籍眾議員史密斯和民主黨籍眾議員蘇奧奇共同發起。

參議員科頓在一份聲明中表示，越來越多的證據表明，中共已經並繼續強摘中國囚犯和中國宗教及少數族裔成員的器官。法案將認定、並將懲罰參與強摘器官的中共黨員，「早就應該讓北京對這些令人髮指負責了」。

眾議員史密斯表示，全球性問題需全球共同應對。根據這一法案，國務院將認定並揭露經常以政治犯或少數族裔等弱勢群體為目標的強摘器官者和器官販運者，懲罰這些人，並推動有效的制裁和旅行限制。史密斯斯還說，法案將有助於更多地曝光這些可怕的活動，並最終幫助結束這種可怕的侵犯人權行為。

報導指出，「停止強摘器官法案」將要求國務院就外國強摘器官問題提供年度報告，報告應認定對強摘器官負有責任的外國官員和實體。

根據這份法案，還將對從事或以其他方式支持強摘器官的外國官員和實體實施制裁。

此外，法案還要求禁止向對強摘器官負有責任的實體出口器官移植手術設備，以及授權美國政府拒絕或撤銷非法器官購買者的護照。

面對外界活摘器官指控，北京當局2014年宣稱，中國自2015年1月起全面停止使用死刑犯器官，「公民自願捐獻」是唯一家的合法器官移植來源。2016年人民網罕見發表了一篇否認活摘法輪功學員器官的文章，直指國際專家造謠。

中國 美國 眾議員

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