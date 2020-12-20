美軍事基地 禁用中國大容量電力設備

川普禁止提供69千伏或以上的國防設施及機構，使用中國進口的大容量電力系統設備。圖為肯波縣電廠。(取材自肯波縣電廠官網)

川普 政府日前簽署的的行政命令即將在拜登就職前的1月16日生效，禁止提供69千伏或以上的國防設施及機構，使用從中國 採購、進口、移交或安裝大容量電力系統設備，以減少對美國 國家大容量電力系統（bulk-power system）產成的風險。

美國之音報導，大容量電力系統包括在變電所、控制室或發電站使用的組件，包括核反應堆、電容所、轉換器、變壓器、大型發電機和備用發電機及其他設備。目前尚不清楚哪些設施被認為是關鍵的國防設施。

能源部長布魯耶特（Dan Brouillette）指出，大容量電力系統是國家能源基礎設施的支柱，對國家安全、經濟和生活方式至關重要。眼下迫切需要保障大容量電力系統免受外國對手的攻擊和利用。

此禁令根據的川普今年5月簽署行政命令。當時川普發現海外敵對國家正在美國大容量電力系統中製造越來越多的弱點並加以利用，美國電力系統遭受的攻擊包括惡意網絡攻擊。攻擊一旦成功，美國經濟與民眾健康安全將遭受巨大的威脅，美國保護自己與盟國的能力也會因此下降。

行政命令說，美國大容量電力系統中不受限制地使用外國製造的電力設備，會對美國的國家安全、國家經濟和外交政策構成特殊的巨大威脅。

近年來國會議員和川普政府都對電力網絡是否會受到外國干擾感到擔憂。美國前國家情報總監科茨（Dan Coats）去年在一份報告中警告，中國與俄羅斯等國在利用網絡科技對美國的基礎設施進行監控，並有能力對電網和天然氣管道發起網絡攻擊。