大疆進美黑名單 無人機芯片恐遭「卡脖子」

美國當局發出資安警告，矛頭對準大疆等中國無人機製造商。（路透）

美國商務部 18日宣布把中芯國際（SMIC ）列入貿易黑名單，除了中芯國際，無人機企業大疆與另外3家公司也被列入黑名單，因為這幾家公司「通過濫用基因和分析或高科技監控，使中國 境內大規模侵犯人權的行為成為可能」。對此，大疆表示目前產品在美仍可銷售，但後續約束仍需要觀察。

自由亞洲電台報導，大疆是全球無人機領域的巨頭。德國無人機市場研究機構Drone Industry Insights在2020年6月更新的全球無人機市場報告中稱，大疆在全球商業無人機市場的份額約為70%-80% 。該機構預測，到2025年，全球商業無人機市場規模將達到428億美元。

據業內人士稱，中國國內生產無人機對美國芯片依賴程度較大，不過這些芯片通常不涉及先進工藝製程，大多使用22納米（奈米）到40納米的成熟工藝。

明報報導，對於被列入實體清單中，大疆創新公關總監謝闐地回應，目前大疆仍可在美國繼續銷售，美國民眾仍能購買和使用其無人機和其他產品。「實體清單」和以往限制的約束力不太一樣，具體怎麼約束，還需要過幾天再看看。

與大疆同被列入實體清單的3家公司為無錫中德美聯生物公司、中國科學器材公司與光啟集團。

中國商務部19日回應美將中國數十家公司列入「實體清單」，稱美國再次動用國家力量打壓中國企業，中方堅決反對，並會採取必要措施，維護中國企業合法權益。