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中芯遭美制裁 7奈米製程受阻

中國新聞組／北京20日電
美政府將全球規模僅次於台積電的中國晶片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單。（取材自百度圖庫）
美政府將全球規模僅次於台積電的中國晶片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單。（取材自百度圖庫）

美國商務部18日將中芯國際列入實體清單的新一輪制裁，是否會重創中芯國際營運？有行業人士分析，此舉對原本成熟工藝業務的影響不大，但會阻礙中芯國際推進到N+1(7奈米)的製程，加劇目前晶片產能吃緊狀況。中芯國際被制裁後對中國半導體產業的影響，不遜於華為事件。

美國商務部18日擴大制裁，將中芯國際列入實體清單。財經雜誌報導，多位晶片代工行業人士表示，美國這次制裁對於中芯國際成熟工藝業務的影響不大，且中芯14納米(奈米)以下先進製程產品的佔比很小，營收主要來自成熟製程，營收影響有限。

部分中芯國際現有客戶也不太焦慮。一位晶片設計公司副總裁表示，他不擔心中芯國際業務會就此停擺，因為美國明確限制的是10納米以下的技術和設備，這代表10納米以上半導體製造所需設備和技術，中芯國際還是有機會通過申請許可證獲得美國公司供貨；且美國晶片公司高通也有相當一部分晶片由中芯國際代工，「相信高通也會積極促進許可證的發放」。

報導說，這項制裁對中芯國際最大的影響是先進製程的推進，恐加劇目前晶片產能吃緊的狀況。

目前中芯國際的製程推進到N+1（介於10納米和7納米之間），並已實現小批量產，預計2022年實現N+2量產，但由於EUV光刻機（極紫外光刻機）遲遲無法到位，涉及到10納米以下技術與製造的機台、物料、零部件、EDA等也幾乎卡死了，加上沒有共同合作的大設計廠商，先進製程等於沒有被產品驗證過，業務難以推進。

美國之音引述前資深外資分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明分析，美方的制裁對中芯國際來說，「大概兩、三年內不會有太大問題，但是長期發展絕對是有一個很巨大的陰影。我一直覺得中芯國際對中國的半導體影響，是不遜於華為的事件。」

陳慧明說，中芯今年的資本支出非常大，推估該公司早已購入許多未來一、兩年需要用來製造14奈米、12奈米芯片的設備，其短期內營運不會有大問題。但被列入實體清單後，其外國客戶可能因為得承擔更大的風險就不再下訂單。不過陳慧明認為，未來兩、三年中國政府還是會想辦法跟美國政府談判，這個限制不見得會永遠持續下去，「美國政府的動作是關鍵」。

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