紐時北京分社前記者被抓 外媒寒蟬再現

紐約時報北京分社前攝影記者杜斌。（取材自推特）

消息指出，紐約時報北京 分社前攝影記者杜斌，遭警方以涉嫌尋釁茲事被帶走。杜斌在日前失聯，他的胞妹接到警方通知，指出杜斌被關押在大興拘留所。

現年48歲的杜斌，曾任職北京青年報、紐約時報等媒體，並出版有關上訪者的攝影集。2013年拍攝紀錄片「小鬼頭上的女人」，影片描述12個曾在馬三家女子勞教所受到酷刑的女人們講述的故事。

推特曉波助瀾會今日表示，杜斌是在16日上午9點左右失聯。當晚其妹接到警方電話告知稱，杜斌已被以尋釁滋事罪關押在大興區拘留所。今年警方多次找杜斌問話，要求他刪除推特上的推文，並打聽他是不是還在寫書。杜斌讓他們自己刪，並答應停用推特。

杜斌自2004年起任職紐約時報北京分社，2011年因中國 外交部拒絕為他簽發紐約時報工作許可，因而失業，之後繼續製作紀錄片。杜斌拍攝的新聞照片曾散見各大國際媒體。

杜斌的朋友、北京維權人士胡佳表示，近一、二周杜斌被傳喚過不止一次，這次被北京市公安局大興分局採取強制措施。「尋釁滋事」的罪名被大量應用在各種各樣人權案件，杜斌做過紀錄片、寫書、拍過大量的照片，都成為新帳與老帳一起算的理由。

美國之音報導，杜斌被警方帶走，是繼上周美國媒體彭博新聞（Bloomberg）北京分社中國籍新聞助理范若伊（Haze Fan）7日被北京當局以涉嫌危害國家安全為由拘留後，又一件媒體人被捕事件。這使中國外媒圈寒蟬再現。

報導引述杜斌的律師友人表示，從近來媒體人接連被捕的消息來看，他認為這是一個「寒冷趨勢的開始」。

這位律師友人說，杜斌於2013年六四前夕首度遭國保逮捕，可能因為他主編出版了天安門事件的書籍，杜斌在被關押37天後獲釋後，繼續原定的出版計畫。他推測杜斌再度被捕或許與這些計畫有關。