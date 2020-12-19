「翔龍」無人機傳服役 助東風21D打航母

網傳照片可見，中國翔龍無人機已披上了深灰色塗裝。（取材自微博）

中國 國產大型無人機「翔龍」傳出已正式服役的消息。「翔龍」主要功能是幫助軍方對海上目標的定位與跟蹤，也可為東風21D等遠程反艦彈道導彈提供高效的引導，擊殺航空母艦，有中國版「全球鷹偵察機（Global Hawk）」之稱，是中國現役、首款噴氣式無人機。

香港 01報導，網路上昨天流傳一張「翔龍」的照片，可以看到一架噴上中國空軍的深灰色塗裝的無人機，機尾也有軍徽圖案，似乎已正式服役。

報導指，「翔龍」軍方代號為無偵-7，長約14.33米、翼展24.86米，設備載荷650公斤，正常起飛重量7.5噸，配備一台渦扇-13（WS-13）發動機。「翔龍」最大速度達每小時750公里，作戰半徑2500公里，可在1萬8000米至2萬米高空持續飛行10小時，展開持續偵察與監視。

來源：利刃号 YouTube

值得注意的是，此次曝光的「翔龍」與此前曝光的模型相比，有了大幅的改良。例如原先的單垂尾被改為兩片尺寸較小的V尾，尾噴管下方也增加了雙外傾腹鰭，聯翼之間的帆片結構被縮短為一個整流錐，衛星通訊天線鼓包和側視相控陣雷達也清晰可見。

報導指，「翔龍」雖然並非隱形無人機，但機身側面的稜線、揹負式進氣口、三角形尾噴管等，仍具有明顯的隱身設計。「翔龍」也裝備了戰場通訊及電子干擾設備，可以作為高空通信轉階級使用，也可以飛到對手艦隊附近開啟電子干擾設備。

另外根據中國軍工企業此前公布的數據，「翔龍」起飛僅需350米長跑道，如果是降落則需要500米跑道，遠低於絕大多數作戰飛機，機動性能大增。

報導稱，「翔龍」的用途與美軍的「RQ-4全球鷹偵察機」類似，用於高空偵察、監視和情報蒐集任務，但尺寸更小。除了可以加強對海岸線2000公里範圍內目標的監視與跟蹤以外，還可為有「航母殺手」之稱的東風21D遠程反艦系統提供目標數據，為其進行更實時、更高效的引導。