被點名「無照駕駛」 支付寶網路存款產品全下架

螞蟻集團旗下的支付寶，18日突然下架所有互聯網存款產品。（路透資料照片）

中國 最大網路金融機構螞蟻集團持續遭到整頓。在被點名屬「無照駕駛」的非法金融活動後，支付寶 18日無預警下架所有互聯網存款產品。北京商報指出，除已持有銀行存款產品的用戶外，尚未使用互聯網存款的用戶，其支付寶理財頁面已經看不到銀行存款產品。

對此，螞蟻集團回應稱，根據監管部門對互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，持有產品的用戶不受影響。螞蟻集團重申，將認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。

中國基金報指出，互聯網存款產品以「保本高息」為賣點，吸引眾多投資 者。在京東、度小滿、支付寶等主流的第三方平台上，合作的銀行家數持續增多，合作的銀行類型也不斷擴大，從最早期僅有幾家民營銀行在第三方互聯網渠道發售創新存款產品，目前則已拓展到農商行、城商行、股份行等規模較大的銀行。

儘管監理機關已數度出手，下架一些「活期高息」產品，但由於互聯網存款產品一年期利率最高可達2.25%，3年期4.125%，多數存款產品起存金額僅人民幣50元，且允許提前解約隨時支取，受到不少民眾青睞。

中國人民銀行金融穩定局長孫天琦日前表示，近兩年來多家銀行在互聯網金融平台推出存款產品，但互聯網金融平台開展此類業務屬於「無照駕駛」的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。支付寶此波下架存款產品行動，似乎與上述人行官員的發言有關。

近期以來，阿里巴巴及其創辦人馬雲處於多事之秋，除螞蟻集團上市喊停、投資公司被反壟斷法罰款，還有馬雲擔任校長的湖畔大學，其雲南分校終止招標規劃。近日更有美國媒體指稱，一個聯合調查組最近已進駐阿里集團。

阿里巴巴昨發表聲明，駁斥外媒報導「中央聯合調查組」進駐一事。阿里巴巴表示，這是謠言，也不會容忍捏造謠言，不放棄追究責任的權利。