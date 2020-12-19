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中國經濟工作會議定調：2021年反壟斷、「強監管」金融創新

中國新聞組／北京19日電

中共中央經濟工作會議昨在北京閉幕，會議決定2021年的宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，並首次明確將通過法律規範強化反壟斷，同時加強規制，提升監管能力；且繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，「不急轉彎」。有分析指出，這意味著中國金融「強監管」時代已經到來。

新華社報導，中共中央經濟工作會議16日至18日在北京舉行，中共總書記習近平在會上部署了明年經濟工作。由於時值新型冠病毒疫情的衝擊，以及中美對抗與各項內外風險升高等情勢，使得這場高規格年度經濟會議的結論備受關注。

會議指出，今年是新中國歷史上極不平凡的一年，面對嚴峻的國際形勢和艱巨的國內改革發展，中國仍成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。但中國經濟恢復基礎尚不牢固，明年要嚴密防範各種風險挑戰，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，增強國家重大戰略任務財力保障，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎。

會議還提出明年八項的重點任務，包括：強化國家戰略科技力量；增強產業鏈供應鏈自主可控能力；堅持擴大內需這個戰略基點；全面推進改革開放；解決好種子和耕地問題；強化反壟斷和防止資本無序擴張；解決好大城市住房突出問題；做好碳達峰、碳中和工作。

在近來備受各界關切的互聯網平台部分，會議強調，支持平台企業創新發展、增強國際競爭力，但也要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

中新社引述中國社會科學院國際法研究所國際經濟法研究室副主任黃晉分析，反壟斷法律體系是解決市場失靈的重要手段和工具。從中央近期接連出台反壟斷政策並多次進行強化反壟斷表態，意味著中國反壟斷「強監管」時代已經到來。

中國社會科學院大學互聯網法制研究中心執行主任劉曉春預估，未來或許有更多領域將開展強有力的反壟斷工作，也將涉及更大範圍的行業。

另多維新聞報導，會中，中共中央政治局七常委全員出席，但未見國家副主席王岐山。據了解，在去年和前年的中共中央經濟會議上，王岐山也沒有出席，應與這項會議是中共黨的會議，而沒有黨職的國家副主席王岐山不便出席有關。王岐山卸任中紀委書記一職後，目前只有副主席公職，沒有黨職。

中國 中共 北京

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