擺脫技術「卡脖子」 習近平要求搞出「獨門絕技」

習近平日前到河南鄭州煤礦機械集團考察企業科技創新。（新華社）

中共 中央經濟工作會議昨天落幕，中共總書記習近平在會中首次宣示「強化國家戰略科技力量」，舉國應發揮體制優勢，實施好關鍵核心技術攻關工程，盡快解決被「卡脖子」問題。他並特別要求「搞出更多獨門絕技」。有分析稱這是中國 欲藉科技力量營造競爭優勢，企圖擺脫美國 帶頭制裁的封鎖。

法廣報導，會中提出的明年八項重點任務，頭兩項就是「強化國家戰略科技力量」及「增強產業鏈供應鏈自主可控能力」，制定實施「基礎研究10年行動方案」。上述兩項任務還包括，實施好關鍵核心技術攻關工程，儘快解決一批「卡脖子（關鍵技術遭他國控制）問題」，在產業優勢領域「精耕細作，搞出更多獨門絕技」。

中央社指出，會中並提出擺脫封鎖的制定科研十年方案。由於中國目前面臨美國方面採取的科技封鎖及制裁措施，諸如芯片等核心技術產品斷供，對中國科技、通訊及航空產業造成衝擊。上述兩項任務被列為2021年頭兩項，代表中國亟欲擺脫美國科技封鎖，發展自主科技鏈的意圖。

會中指出，科技自立自強是促進發展大局的根本支撐，只要秉持科學精神、把握科學規律、大力推動自主創新，就一定能夠把國家發展建立在更加安全、更為可靠的基礎之上。會議要求確定科技創新方向和重點，著力解決「制約國家發展和安全的重大難題」。要發揮「新型舉國體制」優勢，發揮好重要院所高校「國家隊」作用。

在「增強產業鏈供應鏈自主可控能力」方面，除解決「卡脖子問題」及「搞出更多獨門絕技」外，還包括要實施好關鍵基礎材料等基礎，並重點布局一批基礎學科研究中心。同時有序推進生物育種產業化應用，要開展種源「卡脖子」技術攻關，立志打一場種業翻身仗。

另對於中國曾提出二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。會議要求加緊制定碳排放達峰行動方案，大力發展新能源。鑑於「蛋殼公寓」風波，土地供應應向「租賃住房」建設傾斜整頓租賃市場秩序。會議還提到，中國要積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。