美指責中國缺席會議 環時：惡人先告狀

中國人民解放軍海軍部隊接受校閱。（取材自新華網）

美中海上軍事會議「流會」引來中美互指對方應負責任。官媒環球時報昨天批評，雙方針對軍事會議協商未果，美方就跳出來指責中方缺席，指責和炒作稱中方沒按照他們規定的時、地來談話，這是惡人先告狀，想藉此向亞太地區美國 的盟友釋放出「中國 不能信任」的信號，很明顯「事出蹊蹺必有妖」。

美國印太司令部公共事務部稱中國解放軍缺席了原定於本周舉行的一個雙邊高級別視頻會議，並指這是「中國不遵守自身協議的又一例子」、「這應該是所有國家在未來與中國敲定協議時的一種提醒」。

環時報導指出，印太司令部主動發布的這則新聞稿疑點重重。中美沒有如期召開MMCA是事實，但是否真因為中方缺席卻值得懷疑。因為中國國防部 新聞發言人吳謙10月底就宣布年底前兩軍將舉行海上軍事安全磋商視頻會議，11月國防部新聞發言人任國強再強調中方始終重視中美兩軍關係發展。據此，中方有什麼理由拒絕該會議如期召開？

其次，拜登當選美國總統後，中國駐美大使崔天凱、外交部副部長樂玉成接連提出中美應開啟各層級對話；外交部部長王毅11日在北京也表示，中方願意同美方開啟各層級、各領域平等對話。在這種大背景下，解放軍為什麼要無端缺席和美國軍方展開對話？

有分析認為，即便是走親訪友，都需要商量好時間、地點以及形式才可進行，更何況是兩國、兩軍之間的對話。但如今中美的情況是，雙方協商未果，其中一方卻先跳出來指責另一方「缺席」，並要求對方必須按照自己規定的時間、地點等來一次談話，否則就在國際輿論場上惡人先告狀，倒打一耙，這是「霸權主義」赤裸裸的展示。

外交學院教授李海東分析，美方炒作此事件意圖是為了向亞太地區美國的盟友或夥伴發出信號，讓他們不要信任中國，尤其是在涉及到軍事安全方面；意在製造周邊國家和中國的矛盾，使之與中方產生隔閡，不信任中方。

但事實上，李海東表示，中國與周邊其他國家的防務交流也有機制，不是美方說什麼就是什麼。美方不經過或不直接與中方溝通，就任意發布這種挑撥離間的聲明，是很不體面的行為，美方應該反思。