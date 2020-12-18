我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

德國資安新法可望放行華為5G 但審查從嚴

編譯洪啟原／綜合外電
德國通過一項新法案，允許國內電信商使用華為的5G電信設備，但同時設下嚴苛條件。（歐新社）
德國通過一項新法案，允許國內電信商使用華為的5G電信設備，但同時設下嚴苛條件。（歐新社）

華為迎來好消息，除了加碼在法國投資手機網路設備製造廠，德國內閣也通過一項新的資訊科技（IT）法案，讓國內電信商使用華為的5G電信設備更邁進一步，但同時設下嚴苛條件，使政府有權可封殺華為的產品。在歐洲日益遵守川普的反華為路線之際，德國此舉措讓華為稍微扳回一城。

德國內閣16日核准的這項法案，將允許華為的設備繼續在德國存在，但這項法案仍需經國會通過，德國此舉對川普政府而言是一記挫敗，因華府持續遊說歐洲盟友拒用華為設備。

德國聯邦內政、建設與家園部部長傑霍夫，把這項法案視為德國網路安全的一大突破，而且這項法案對潛在電信設備商的審查，預料比目前嚴格許多。

根據新法案，電信設備供應計畫在基礎設施中使用哪些關鍵設備，須提前通知監管機構，但如果這些設備的使用抵觸最重要的公共利益，尤其是出現安全疑慮時，決策官員有權禁止使用這些設備。

重要零件供應商必須保證它們值得信任，並且確保其產品不被用於暗中破壞、間諜或恐怖主義用途。如果當局的結論是，供應商違反上述保證，或警覺到這些零件有無法修補的漏洞，就會被禁止建置5G。

美國認為，華為設備就像是特洛伊木馬，一旦進入西方國家的關鍵基礎設施，就會遭到中國監控和竊取敏感資訊，從而對美國和其盟友構成安全和經濟上的威脅。

歐盟（EU）今年建議成員國限制使用高風險5G供應商的設備，這項指引雖未提到華為，但實際上等同禁止華為進入這些國家。儘管華為在歐洲法院興訟，試圖挑戰這些措施，但芬蘭、法國、波蘭、羅馬尼亞和瑞典等國已採取這種限制措施。

自由亞洲電台報導，華為加碼在歐洲投資，16日宣布將在法國開設手機網路設備製造廠，這是中國境外的首個此類工廠。該基地位於德國邊境附近，目標是每年為歐洲市場生產10億歐元的設備。

華為將至少投資2億歐元（2.45億美元）以使在法國東部小鎮Brumath的設施正常運行，並創造300個就業機會。

華為 德國 投資

上一則

嫦娥五號取回月壤會分享給NASA？中：要看美方政策

下一則

美指責中國缺席會議 環時：惡人先告狀

延伸閱讀

新州議會通過大麻合法化法案

新州議會通過大麻合法化法案
紐約時報：阿里巴巴提供軟體 人臉辨識維吾爾族

紐約時報：阿里巴巴提供軟體 人臉辨識維吾爾族
華為擴大鴻蒙系統生態圈 P系列智慧手機預計下季亮相

華為擴大鴻蒙系統生態圈 P系列智慧手機預計下季亮相

分手谷歌後…華為地圖已有140多國使用

分手谷歌後…華為地圖已有140多國使用

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」