德國資安新法可望放行華為5G 但審查從嚴

德國通過一項新法案，允許國內電信商使用華為的5G電信設備，但同時設下嚴苛條件。（歐新社）

華為 迎來好消息，除了加碼在法國投資 手機網路設備製造廠，德國 內閣也通過一項新的資訊科技（IT）法案，讓國內電信商使用華為的5G電信設備更邁進一步，但同時設下嚴苛條件，使政府有權可封殺華為的產品。在歐洲日益遵守川普的反華為路線之際，德國此舉措讓華為稍微扳回一城。

德國內閣16日核准的這項法案，將允許華為的設備繼續在德國存在，但這項法案仍需經國會通過，德國此舉對川普政府而言是一記挫敗，因華府持續遊說歐洲盟友拒用華為設備。

德國聯邦內政、建設與家園部部長傑霍夫，把這項法案視為德國網路安全的一大突破，而且這項法案對潛在電信設備商的審查，預料比目前嚴格許多。

根據新法案，電信設備供應計畫在基礎設施中使用哪些關鍵設備，須提前通知監管機構，但如果這些設備的使用抵觸最重要的公共利益，尤其是出現安全疑慮時，決策官員有權禁止使用這些設備。

重要零件供應商必須保證它們值得信任，並且確保其產品不被用於暗中破壞、間諜或恐怖主義用途。如果當局的結論是，供應商違反上述保證，或警覺到這些零件有無法修補的漏洞，就會被禁止建置5G。

美國認為，華為設備就像是特洛伊木馬，一旦進入西方國家的關鍵基礎設施，就會遭到中國監控和竊取敏感資訊，從而對美國和其盟友構成安全和經濟上的威脅。

歐盟（EU）今年建議成員國限制使用高風險5G供應商的設備，這項指引雖未提到華為，但實際上等同禁止華為進入這些國家。儘管華為在歐洲法院興訟，試圖挑戰這些措施，但芬蘭、法國、波蘭、羅馬尼亞和瑞典等國已採取這種限制措施。

自由亞洲電台報導，華為加碼在歐洲投資，16日宣布將在法國開設手機網路設備製造廠，這是中國境外的首個此類工廠。該基地位於德國邊境附近，目標是每年為歐洲市場生產10億歐元的設備。

華為將至少投資2億歐元（2.45億美元）以使在法國東部小鎮Brumath的設施正常運行，並創造300個就業機會。