中國不再沉默 新華社：堅決鬥爭 治「跪美」軟骨病

川普在卸任之前，持續對中國 施壓。新華社17日發表一篇「崇美、跪美的軟骨病得治」嚴肅評論，批評對美「打不還手、罵不還口」的軟骨行為，文中並詳列美國 在新冠防疫 中的失敗，要將逢美必捧的「美國童話」給狠狠戳破。

新華社署名評論指出，事實是最有力的謊言粉碎機。美國累計新冠死亡病例超過30萬例的驚人數字，黑人弗洛伊德「我不能呼吸」的痛苦呼救，美國政客背信棄義、蠻橫無理的霸凌行徑，早已使所謂「燈塔國」的形象在世人心中坍塌。

評論指出，「崇美」、「跪美」者往往是逢美必捧、逢中必貶，他們樂于編織各種「美國童話」，甚至造謠傳謠也在所不惜。中國發展取得再大的成就，在他們眼中都不值一提，一個朝氣蓬勃、蒸蒸日上的新時代中國，在他們看來一無是處。

評論說，一些人在精神上還沒有「站起來」，思想上患了軟骨病，在鬥爭中甘當投降派，喪失了自信心，也失去了基本的判斷力。有人認為只要中國對美「打不還手、罵不還口」，就能換來相安無事，這類是非顛倒、自喪志氣的觀念，文章認為必須堅決鬥爭、戳穿其畫皮，消除其影響，不讓錯誤價值觀蠱惑人心。

評論最後稱中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎。一個自立自強、文明進步的中國，就是療治「軟骨病」的最好良藥。