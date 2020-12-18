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嫦娥五號取回月壤會分享給NASA？中：要看美方政策

中國新聞組／北京18日電
國務院新聞辦公室17日在北京舉行新聞發佈會，介紹探月工程嫦娥五號任務有關情況。（新華社）
國務院新聞辦公室17日在北京舉行新聞發佈會，介紹探月工程嫦娥五號任務有關情況。（新華社）

中國「嫦娥五號」在17日清晨帶著月壤樣品順利返回地球後，世界各國反應不一，歐洲太空總署（ESA）最早發出賀電，美國太空總署（NASA）則發了一段美國「阿提米絲登月計畫」（Artemis program）的影片，強調重返月球的決心。對於帶回的月壤是否會分享給NASA，中國國家航天局副局長吳豔華表示，雙方能不能合作要看美國政府的政策。

來源：BBC News YouTube

新京報報導，吳豔華17日在記者會上表示，根據「外空條約」，外空資源是人類的共同財富，中國願意與各國志同道合的機構和科學家共享月球樣品。但遺憾的是，2011年美國國會通過「沃爾夫條款」，限制美國NASA、國務院科學委員會等官方機構與中國航太往來合作。因此，能不能合作要看美國政府的政策。

吳豔華表示，中方願意在平等互利、和平利用、合作共贏原則基礎上，與美方無論是政府機構、企事業單位，還是科學家、工程師開展真誠友好的合作。

中國空間技術研究院17日為嫦娥五號任務試驗隊舉行了盛大的歡迎儀式，研究院工作人員...
中國空間技術研究院17日為嫦娥五號任務試驗隊舉行了盛大的歡迎儀式，研究院工作人員的孩子們手持號外等待嫦娥五號返回器歸來。 （中新社）

美國曾於1978年中美建交前，贈送中國一克月壤。中國將其中半克藏於北京天文館，剩下半克則進行研究。

觀察者網報導，NASA在嫦娥五號發射當天，曾在推特上發文稱，「我們希望中國和全球科學界分享中國探月工程所獲的的數據，以增進我們對於月球的了解，就像美國阿波羅計畫和阿提米絲計畫所做的那樣」。阿提米絲計畫是NASA正在進行中的一項太空探索計畫，目標是重返月球並且登陸火星。此前美國總統川普曾表示，爭取2024年實現重返月球。

NASA並未用官方推特對嫦娥五號返回地球一事發出賀電，但NASA副局長朱布肯（Thomas Zurbuchen）在推特上發文祝賀嫦娥五號成功返回。

不同於NASA的反應，參與嫦五返回任務的歐洲太空總署則在第一時間發出「歡迎嫦娥五號回家！」的推文。ESA國際事務部官員伯奎斯特（Karl Bergquist）受訪時表示，中歐近20年來的航天合作顯示了「科學無國界」，具有重要意義。

另據明報報導，對於帶回來的月壤，吳豔華表示，除進行科學研究外，其餘部分樣品將入藏國家博物館進行科普教育，還會依據國際合作的公約和多邊、雙邊的合作協定，將發布月球樣品和資料管理辦法，與有關國家和世界的科學家共用，也有一部分會按照國際慣例或作為國禮相送。

吳豔華稱，除北京中科院國家天文台作為主要存儲地點以外，還將在毛澤東故鄉湖南韶山存放作為異地災備，以告慰毛提出「可上九天攬月」的夙願成功實現。

NASA 美國 中國

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