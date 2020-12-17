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耗能、降速 嫦娥5號大氣層「打水漂」 帶著月壤返家

中國新聞組／北京17日電

嫦娥五號」攜帶月球土壤樣品在17日凌晨成功返回地球，據報導，嫦五返回器在接近大氣層時，以接近每秒11.2公里的第二宇宙速度飛行，為避免高速衝撞地球毀損，科研團隊採用了稱做「半彈道跳躍式再入返回」的「打水漂」的方式，讓嫦五消耗能量並降速回家。圓滿寫下中國探月工程「繞、落、回」三部曲的收官之戰。

來源：YouTube

科技日報報導，嫦五從月球飛回的速度相當於民航客機高空巡航速度的45倍，若衝勁過猛，一頭撞向地球，整個任務都將前功盡棄，所以科研人員反覆研究美、俄經驗後，決定借助地球大氣層這個天然屏障，設計了「半彈道跳躍式再入返回」這個全新的返回方式。

「就像在太空中打水漂一樣，返回器先是高速進入大氣層，再借助大氣層提供的升力躍出大氣層，然後再以第一宇宙速度扎入大氣層，返回地面，整個過程環環相扣，在15分鐘內完成。」五院嫦娥五號探測器總體主任設計師孟占峰介紹說。

嫦五此次能在返回器面臨的惡劣熱環境中，成功打出一個漂亮的「太空水漂」，關鍵就在掌握了氣動技術研究工作的全面性和正確性，以及完成防熱材料的布局和局部防熱結構設計，有效解決了返回器再入大氣前的大熱耗散熱、熱導調節和再入過程中熱阻斷的難題。

嫦娥五號的返回是中國打出的第二個「太空水漂」，第一個是在嫦娥五號飛行試驗器上實現的，那次任務是為此次任務做的技術探索。中國航天科技集團五院五院502所表示，當然，高科技加持的「太空水漂」與兒時在池塘邊玩兒的「打水漂」還是不同的，中國的「太空水漂」靠著502所為嫦五配備的製導導航與控制（GNC）系統，全程可控。

人民日報報導，嫦五探測器經歷了發射入軌、地月轉移、近月制動、環月飛行、著陸下降、月面工作、月面上升、交會對接與樣品轉移、環月等待、月地轉移、再入回收11個階段，歷時23天完成任務返回地球。

在不到1個月裡，嫦五創世界首次紀錄完成月球軌道無人交會對接與樣品轉移動作，並多次刷新了中國深空探測技術的高度、中國航天史上首次月面採樣、月面起飛、月球軌道交會對接、帶樣返回等多個重大突破，標誌著中國探月工程「繞、落、回」三步走收官之戰取得圓滿勝利。

至於嫦五帶回來的2公斤月球土壤，裡面有什麼寶？中國新聞周刊報導，嫦五採回的相對年輕的地體樣本，有望幫助科學家推進對月球演化歷史的認識，嫦五能否因此解開「大撞擊說」、「岩漿洋假說」等月球的身世之謎，全世界都在拭目以待。

12月17日1時59分，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品在內蒙古四子王旗預定區域安全著...
12月17日1時59分，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸，探月工程嫦娥五號任務取得圓滿成功，圖為示意圖。（新華社）
12月17日凌晨，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸。...
12月17日凌晨，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸。工作人員在搬運嫦娥五號返回器。（新華社）

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