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推國家統一法？國台辦：貫徹憲法

特派記者陳言喬／北京17日電
國台辦發言人朱鳳蓮。(中新社)
國台辦發言人朱鳳蓮。(中新社)

兩岸關係嚴峻，昨天大陸國台辦記者會上，大陸官媒新華社提問「大陸可能推出『國家統一法』？」引起兩岸人士關注。

新華社記者昨提問：「國台辦在12月4日國家憲法日當天，發布了一張關於國家統一的規定的宣傳海報。請問在當前兩岸關係形勢下，發布這方面的宣傳內容是否意味著大陸可能推出『國家統一法』？」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「憲法關於國家統一的規定是明確的，堅決貫徹執行。將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決地粉碎任何台獨分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」

她並稱，憲法是（大陸）國家的根本大法，具有最高的法律地位、法律權威和法律效力。

朱鳳蓮昨有備而來，準備圖解說明兩岸貿易，還買來日前引發爭議的「等爸爸回家」兒童繪本。

針對繪本被下架，朱鳳蓮批評說：「民進黨當局和一些政客，只問立場，不問是非；只看顏色，不看事實。只要是跟大陸有關的事務，都政治化、汙名化，拚命煽動仇中、反中情緒。他們在怕什麼呢？」

她還拿出圖解說明兩岸貿易現況稱，大陸從台灣進口1817.1億美元，占大陸進口的9.8%，台灣向大陸出口則占出口總額的43.8%，「誰依賴誰？」

另外，由廈大台研院主導完成的「兩岸關係40年歷程（1979-2019）」新書昨舉行發表會，並舉辦「兩岸關係發展的經驗與啟示」研討會。

該書主要作者、海協會副會長孫亞夫指出，近年國民黨對大陸政策出現變化，尤其今年初大選後。一，國民黨想跟大陸拉開關係，就不會被扣上傾中賣台紅帽子，但會造成兩黨交往上的困難；二，國民黨要跟九二共識拉開距離。

孫亞夫說：「國共先前達成共識，把彼此不能接受的東西暫時擱置。現在又把它拿出來，強調中華民國憲法的九二共識，那我（大陸）是什麼啊？這樣我們就很難弄了。」對民進黨，他表示，民共歷史上沒有恩怨。但民進黨主張台獨，「我們怎麼能去跟一個主張分裂國家的政黨談判？對中共來說是做不到的。」

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