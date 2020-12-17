傷敵1千自損800…中禁澳煤 浙湘多地限電節能迫停產

中國制裁澳洲煤，似乎反噬本國民生，浙江、湖南湖南多地限電關路燈。圖為雪花飄灑中的長沙供電設備。(取材自中國天氣網)

中國 限制澳洲 煤炭進口，不僅重創澳洲煤炭業，中國國內多個行業也受衝擊、率先節省用煤用電。自由亞洲電台報導，為節省用煤，浙江、湖南等多地陸續發出「有序用電」的通知，導致義烏小型企業和小作坊停產、湖南發改委下令晚間交通燈及路燈關閉。有網友稱，中國停進口澳洲煤碳是「傷敵1千自損800」。

據報導，有網民表示近日收到浙江義烏的老闆信息說，不能及時出貨了，原因是義烏開始限電、停電。義烏的小型企業和小作坊已全面停電，並抱怨停電目的是為了節能，還是讓大家停止生產和停止取暖？

當地一位貿易公司負責人蔣女士則說，限電措施除了給商戶造成損失，就連居民生活亦受影響：「浙江現在限電是所有的企事業單位。浙江現在很冷，室內溫度要到3度以下才能開空調，就是熱空調。…估計是因為澳洲煤炭的事情。開空調也不算用電量多，因為中國的老百姓家裡開熱空調的少，特別是冬天，大家都在家裡硬抗著，穿羽絨服，不開空調的，有暖氣的地方也不用開空調。」

另一位網民寫道，在浙江、湖南一些城市，後半夜紅綠燈都關閉了，既然那麼缺煤炭，乾脆放開澳洲煤進口，反正這點制裁對澳洲來說，無關痛癢，進口鐵礦石早把這些損失找回來了，進口澳洲煤能緩解國內火力發電廠的燃眉之急。

報導指出，湖南省發改委日前發布了「關於啟動2020年全省迎峰度冬有序用電的緊急通知」規定，每日用電時段為10:30至12:00 、16:30-20:30 ，將關閉全省城市景觀照明、半關閉路燈，周末關閉黨政機關辦公室動力用電。不過，當局並未具體說明此次限電的理由。

微信公眾號「跨境犀牛」則指出，目前，浙江大部分外貿工廠均已收到「停電限產」通知，溫州錢庫鎮某供應商曬出通知顯示：根據全縣能源「雙控」、「減煤」工作會議精神的要求，將對全鎮高耗能、低產值的企業將在12月15日至12月31日期間實行有序用電，在此期間供電部門將企業生產用電情況進行24小時監控，如有發現不按規定開工生產的，將被強制斷電停止生產20天。

此外，北京鋼鐵研究總院的退休學者宋先生說，澳洲有反制中國的措施，但暫未啟動：「澳洲有一個最好的反制武器，就是對中國鐵礦石的斷供。現在中國每年進口鐵礦石十億噸以上，從巴西、澳洲及南非 三國進口，南非稍微少一點。如果澳洲和巴西聯合起來，鐵礦石斷供，中國所有的鋼鐵企業立即停產。所以你限制人家煤進口是非常愚蠢的行為。」