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出口大麥遭徵80%關稅…澳洲開始反擊 向WTO控中重稅

中國新聞組／北京17日電
針對中國對澳洲大麥加徵80%關稅措施，澳洲貿易部長西蒙·伯明翰表示，澳政府16日向WTO提出申訴。(歐新社)
針對中國對澳洲大麥加徵80%關稅措施，澳洲貿易部長西蒙·伯明翰表示，澳政府16日向WTO提出申訴。(歐新社)

針對中國澳洲大麥加徵80%關稅措施，澳洲貿易部長西蒙·伯明翰表示，澳政府16日正式向世界貿易組織（WTO）提出申訴，要求審視中國這項決定。BBC報導，這是澳洲面對今年以來中國一系列貿易制裁措施後，所採取的第一個反擊行動。中方回應稱這是「惡人先告狀」，北京有信心贏得這場訴訟。

中方今年迄今已對澳洲的牛奶、牛肉、葡萄酒等採取加徵關稅等懲罰措施，日前有報導稱，中國還將對澳洲第三大對華出口產品燃料煤採取限制措施。這使中澳關係更加緊張。

BBC報導，從今年5月開始以「非法傾銷」為由對澳洲大麥加徵80%關稅，是中方今年對澳洲產品實施的第一輪制裁。澳洲政府稱曾多次向北京提出對話要求都遭拒絶。中國政府則拒絶回應。

儘管涉及傾銷的官司往往需要耗時數年，伯明翰表示，澳方別無選擇，因為這已涉及到價值數十億澳元的貿易。分析指出，澳洲出口中國價值800億澳元的商品中已有四分之一遭到威脅。

澳洲全國農民聯盟主席辛森（Fiona Simson）表示，如果涉及出口燃煤的問題能在新年前得到妥善解決，市場可能會鬆一口氣。

對於澳洲向WTO提出申訴，中國外交部發言人汪文斌昨天強調，澳洲政府應當認真對待中方關切，採取實際行動，糾正針對中國企業的歧視性做法。

環球時報昨天則發表措詞強硬的社評指出，澳方是全球率先以安全為由禁止華為設備參加該國5G網絡建設的國家，2018年以來拒絕了十多個中方赴澳投資項目，且澳方目前對中國產品發起的反傾銷反補貼調查多達106起，但中國反過來對澳產品的反傾銷反補貼調查只有4起。澳洲申訴是惡人先告狀，北京早有思想準備，有信心贏得這場訴訟。

社評並稱，澳洲是中澳政治關係有目共睹的破壞者，並且似乎把這種高調破壞當成了加強美澳同盟關係的投名狀。反中觀中國非常克制，反傾銷、反補貼徵稅都是嚴格按照規則實施，沒有進行任何政治引申。

社評並稱澳方「愚蠢」的把自己搞成了「西方與中國衝突的前沿」，以為中國會敬懼，實際上澳洲只是一廂情願。並奉勸澳方好好打官司，中方會在規則之內與澳方了斷。

另「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）18個共同主席15日促所在國外交部長發表聲明反對中國對澳洲的欺凌和脅迫。觀察者網報導嘲諷，這是想搞新「八國聯軍」？

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