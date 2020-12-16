簽了！中俄導彈發射通報協定 獲延10年

中俄延長相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定，圖為中國號稱可鎖定全球戰略目標的東風41型洲際彈道飛彈。（中新社資料照片）

新華社報導，中俄兩國國防部 長15日舉行視訊會議，強調兩軍願加強務實合作，進一步充實雙邊關係內涵，簽署延長「相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定」。

經中俄兩國元首批准，中國 國務委員兼國防部長魏鳳和同俄羅斯 國防部長紹伊古簽署了「關於延長2009年10月13日『中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定』有效期的議定書」。

中俄於2009年10月13日簽署了「中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定」，該協定將於2020年12月16日到期。根據雙方簽署的「議定書」，「協定」有效期延長10年，自2020年12月15日生效。

環球網報導，中國國防部新聞發言人譚克非就此表示，導彈發射通報協定對增進戰略互信、避免戰略誤判具有積極意義，中方與俄羅斯簽署「協定」，標誌著中俄之間的高度互信。此次雙方簽署「議定書」，使「協定」順利實現延期，這體現了兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的高水平和特殊性，表明了兩國致力於共同維護全球戰略穩定的決心，為維護國際軍控體系、維護世界和平與安全注入了正能量。中方願與俄方繼續攜手努力，不斷深化兩軍務實合作，為維護世界和平與穩定作出更多貢獻。