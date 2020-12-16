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多虧中國不進口？澳洲民眾實現「龍蝦自由」

中國新聞組／北京16日電
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

觀察者網報導，澳洲龍蝦出口中國受阻，導致其國內龍蝦價格暴跌。澳洲民眾因此得以實現「龍蝦自由」，爭相購買昔日餐桌上的奢侈品。澳洲兩大連鎖超市巨頭伍爾沃斯（Woolworths）和科爾斯（Coles）不得不相繼宣布限購。

報導引述澳洲人報指出，伍爾沃斯超市已在全澳範圍內實行每人每筆交易限購四隻龍蝦的規定，科爾斯超市也將從16日開始實施同樣的限制。科爾斯超市在今年聖誕節前推出了半價龍蝦，西澳岩龍蝦價格降至每隻20澳元（約15美元），伍爾沃斯超市的售價與之相同。

科爾斯超市今年的龍蝦採購量是去年的29倍。該超市一名發言人說，看到這麼多的顧客想要支持本地的海鮮產業，「真是太好了」。他表示，科爾斯超市有澳洲優先採購政策，「我們很自豪能夠從全國各地採購海鮮，尤其是在我們的供應商出口海鮮受到限制的時候。」

在伍爾沃斯超市，自從20澳元龍蝦開賣以來，短短四天時間，這家連鎖超市的龍蝦銷量就達到去年整個聖誕期間銷量的兩倍多。伍爾沃斯預計，今年將賣出逾35噸龍蝦，而去年僅為6.5噸。

伍爾沃斯的一名發言人表示，實施限購是為了確保更多顧客能在聖誕節前享用到龍蝦。

據報導，在伍爾沃斯肉類和海鮮部門負責人蒂姆·迪丁（Tim Dudding）看來，銷售更多龍蝦對行業和消費者而言是「雙贏」，一方面為西澳洲州的漁民提供了一條出路，一方面也讓更多普通家庭能在聖誕餐桌上享用昔日的奢侈品。

科爾斯和伍爾沃斯是澳洲最大的兩家連鎖超市，合計占有澳洲80%的市場份額。

不過，報導稱超市的採購能彌補澳洲漁民多少損失尚不可知。根據澳洲廣播公司（ABC）12月11日的報導，伍爾沃斯的西澳岩龍蝦供貨商、杰拉爾頓漁民合作社首席執行官馬特·魯特（Matt Rutter）表示，伍爾沃斯的龍蝦採購只占該公司漁獲總量的很小一部分，卻仍然很重要，因為當地消費者可以買到更便宜的龍蝦，龍蝦加工也需要更多人力資源。

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