中正式封殺澳煤? 莫里森：違反WTO規則

澳洲煤礦近來在中國遭遇挫折。(路透)

中國 以穩定國內煤價為由，將煤炭進口每噸價格限制在97.8美元以下，亦容許中國發電廠進口煤礦不用限制通關，但澳洲 除外。上述新規定形同正式封殺澳洲煤炭，澳洲總理莫里森認為此舉明顯違反世界貿易組織（WTO）的規則，也違反彼此的自由貿易協議，要求北京 對此做出澄清。

自中國官方10月口頭下令以來，超過50艘澳洲運煤船滯留在中國港口。BBC中文網報導，中國發改委上周六將禁令正式搬上檯面，允發電廠進口除澳洲以外的煤炭。該消息意味中國發電廠將更傾向從蒙古、印尼和俄羅斯入口，消息傳出後令澳洲煤礦公司股價受壓。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）15日表示，中國正式禁止進口澳洲煤炭的消息，令他深感不安。

澳洲煤炭的出口目的地主要是日本，其次是中國。聯合國貿易統計數據顯示，2019年兩國合共購買澳洲超過一半的出口煤炭。

莫里森否認澳洲執政聯盟要為與北京關係惡化負責，並指為了自由民主價值和澳洲主權，推動調查新冠病毒來源是正確的。他期望在明年能與中國領導人舉行會談。

伯明翰則表示，北京對煤礦施加貿易限制也會傷害自己，因為澳洲煤礦的能源生產效能比起中國等其他國家，超出1.5倍的成效，這意味中國如果想保持同等能源生產，就需要從其他地方購入更多煤，以及加大排放。

中澳關係惡化後，中國要求企業停止進口澳洲煤炭的消息10月已傳開，外交部發言人汪文斌表示，對澳洲輸華產品採取相關措施符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為。

報導指出，中澳貿易衝突至今，中澳兩國均未利用鐵礦資源作為貿易磨擦的武器，鐵礦被視為目前兩國維繫經貿關係的重要命脈，有參議員建議政府用鐵礦作為反制中國的手段，但被聯邦資源部長拒絶。

路透報導，對於中國和澳洲不斷升級的外交和貿易爭端，紐西蘭新任外交部長馬胡塔表示，願意在明年的亞太經濟合作組織（APEC）峰會中，創造雙方「坐下來」對話的機會，幫助中澳「協商休戰」。

不過受限疫情影響，明年11月在紐西蘭舉行的APEC領導人非正式會議，各國領導人將以視頻的方式「線上見」。