五眼聯盟密謀制裁中貨 為澳洲「報仇」？中國：是想取而代之

自家產品對華出口接連受阻，束手無策的澳洲 想到了和「五眼聯盟」其他成員抱團取暖。澳媒報導，「五眼聯盟」正悄悄商議一項計畫，企圖聯合起來對中國 產品實施「報復性制裁」，以反擊中國對澳洲的貿易限制。

英國每日郵報等媒體援引澳洲新聞集團（News Corp）的報導，「五眼聯盟」國家官員們討論出來的其中一個辦法是，由澳洲、美國 、英國、加拿大和紐西蘭各自對中國商品出台制裁措施。

另一個辦法是，澳洲對來自中國的產品徵收報復性關稅，如果中國考慮從其他地方彌補損失，美、英、加、新這四個盟國將拒絕從中國購買相關產品，以支持澳洲。

根據正在商議的計畫，中國對澳洲出口商品的每一項制裁措施，「五眼聯盟」的安全機構都將進行聯合評估，如果有關措施被認為是「出於政治目的」向澳洲施壓，「五眼聯盟」就將實施「報復性制裁」。

報導稱，雖然談判還處於初步階段，但這個計畫在堪培拉越來越受到重視，華盛頓方面也在「認真考慮」。

但觀察者網報導，值得注意的是，部分「五眼聯盟」國家也是澳洲商品出口中國受阻的獲益者，或許，這些國家的出口商，巴不得對澳洲取而代之。

例如史坦普全球普氏能源資訊（S&P Global Platts）亞太農業定價副總監接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時稱，中國在進口小麥、玉米和大豆等農作物上已經找到替代供應來源——澳洲的「夥伴國」美國；此外，加拿大也看中中國的煤炭市場。