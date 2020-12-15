我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

五眼聯盟密謀制裁中貨 為澳洲「報仇」？中國：是想取而代之

中國新聞組／北京15日電

自家產品對華出口接連受阻，束手無策的澳洲想到了和「五眼聯盟」其他成員抱團取暖。澳媒報導，「五眼聯盟」正悄悄商議一項計畫，企圖聯合起來對中國產品實施「報復性制裁」，以反擊中國對澳洲的貿易限制。

英國每日郵報等媒體援引澳洲新聞集團（News Corp）的報導，「五眼聯盟」國家官員們討論出來的其中一個辦法是，由澳洲、美國、英國、加拿大和紐西蘭各自對中國商品出台制裁措施。

另一個辦法是，澳洲對來自中國的產品徵收報復性關稅，如果中國考慮從其他地方彌補損失，美、英、加、新這四個盟國將拒絕從中國購買相關產品，以支持澳洲。

根據正在商議的計畫，中國對澳洲出口商品的每一項制裁措施，「五眼聯盟」的安全機構都將進行聯合評估，如果有關措施被認為是「出於政治目的」向澳洲施壓，「五眼聯盟」就將實施「報復性制裁」。

報導稱，雖然談判還處於初步階段，但這個計畫在堪培拉越來越受到重視，華盛頓方面也在「認真考慮」。

但觀察者網報導，值得注意的是，部分「五眼聯盟」國家也是澳洲商品出口中國受阻的獲益者，或許，這些國家的出口商，巴不得對澳洲取而代之。

例如史坦普全球普氏能源資訊（S&P Global Platts）亞太農業定價副總監接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時稱，中國在進口小麥、玉米和大豆等農作物上已經找到替代供應來源——澳洲的「夥伴國」美國；此外，加拿大也看中中國的煤炭市場。

澳洲 中國 美國

上一則

6國爭瀾滄江—湄公河水資源 中國倡「瀾湄合作」解決爭端

下一則

鍾南山為自己塑像揭幕 網：李文亮才應立碑

延伸閱讀

美股結束連漲走勢 市場押這是正合市場所需的先蹲後跳

美股結束連漲走勢 市場押這是正合市場所需的先蹲後跳
調查：股市新高 57%認有利富人

調查：股市新高 57%認有利富人
紓困前景不明 史指中止連2周升勢

紓困前景不明 史指中止連2周升勢
路透：全球股市出現「短線賣出」信號

路透：全球股市出現「短線賣出」信號

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票