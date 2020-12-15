美國衛星監測中國在湄公河建水壩 中：反對惡意挑撥

美國將利用衛星數據追蹤中國在湄公河上游（瀾滄江）興建的水壩水位，中國外交部發言人汪文斌14日回應，堅決反對惡意挑撥。（取材自中國外交部網站）

獲美國 國務院資助的「湄公大壩監控」（Mekong Dam Monitor）計畫14日啟動，利用衛星數據追蹤中國 在湄公河上游興建的水壩水位。中國在湄公河上游興建11個水壩被指攔水致東南亞國家乾旱。分析預計，此舉將加劇中美在東南亞的角力。中國外交部則回應稱，堅決反對惡意的挑撥。

德國之聲引述路透指出，有關監控數據自15日起將以近乎實時的方式公開，其中「地表濕度」指標顯示該地區哪些部分較平常潮濕或乾燥，為水壩對自然流量影響程度的指南。

據報導，水位監測系統由總部設於華府的智庫史汀生研究中心（Stimson Center）運作，該中心負責人艾勒（Brian Eyler）說：「監控系統提供的證據表明，經過精心設計和運作，中國的11個主要大壩得以最大限度從事水力發電，賣給中國東部省分使用，根本不考慮下游影響。」

湄公河全長約4350公里，在中國境內稱瀾滄江，往南流經緬甸 、寮國、泰國、柬埔寨和越南，6000萬漁民和農民仰賴它討生活。

紐約時報曾報導，美國水資源監測機構「地球之眼」（Eyes on Earth）今年4月一份報告指出，中國去年控制上游水量，導致下游國家嚴重乾旱。但中國水電水利規畫設計總院本月4日發表報告反駁美國的指控，「美方一直拿不出像樣的證據，造成缺少事實依據、只空談錯誤結論的尷尬局面。 」

另據本報系聯合報報導，中國外交部發言人汪文斌於14日例行記者會上表示，近年來中國與湄公河國家排除外界的雜音干擾，推進瀾湄水資源合作取得許多進展。中國幫助柬埔寨、寮國和緬甸編制流域綜合規畫和灌溉規畫，積極協助下游制定防洪減災預案，向緬甸、寮國等下游國家輸送瀾滄江的水電能源，幫助下游國家培訓水利人才並開展水利水電開發。

他強調，中方歡迎域外國家對瀾湄國家開發利用水資源提出建設性的意見，但堅決反對惡意的挑撥，事實勝於雄辯。

此外，汪文斌也針對那斯達克因應美方禁令，將四間中國企業從指數成分股組合中剔除作出回應，稱「中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業有關的行徑」。