習連3年未參加南京大屠殺公祭 日媒：中克制批判

南京大屠殺死難者國家公祭儀式13日在南京舉行。(新華社)

今年是南京大屠殺慘案發生83周年，中共中央、國務院13日上午在南京舉行國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部部長陳希出席並講話。分析稱，日本 認為中國 方面今年的公祭考慮到日中關係，對日本的批判比較克制。

香港中通社報導，公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行。現場五星旗下半旗。3000餘名各界代表胸前佩戴白花，默然肅立。10時整，公祭儀式開始，全場向南京大屠殺死難者默哀，南京市全城拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。默哀畢，在解放軍軍樂團演奏的「國家公祭獻曲」旋律中，解放軍儀仗大隊16名禮兵將8個花圈敬獻於公祭台上。

之後，出席儀式的中共中央政治局委員、中組部部長陳希發表講話。

他表示，要緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，宣示中國人民銘記歷史、不忘過去，珍愛和平、開創未來的莊嚴立場。

全國人大常委會副委員長沈躍躍主持公祭儀式，國務委員王勇、全國政協副主席鄭建邦和中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華出席。

參加過抗日戰爭的老兵代表，中央黨政軍群有關部門和東部戰區、江蘇省、南京市負責人員，南京大屠殺倖存者及遇難同胞親屬代表等參加公祭儀式。

另據法廣網報導，日方注意到，中國國家主席習近平 已經三年沒有參加公祭儀式，2017年習近平參加了公祭儀式，當時日本時事通信社發文認為：習近平雖然參加了公祭儀式，但是沒有發表講話，是顧及到日中關係目前呈現出的推進改善的氣氛。

報導指出，對於今年的公祭儀式，時事通信社12月13日發文指出：國家主席習近平連續三年沒有參加公祭儀式，今年也考慮到了日中關係，另一方面，由於新型冠狀病毒的流行和人權問題等西方世界對於中國的批判，也使這次公祭儀式成為了呼籲加強愛國心的儀式。