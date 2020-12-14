歐盟促放彭博員工 中國嗆干預內政

美國 媒體彭博社新聞中國 籍新聞助理范若伊（Haze Fan）7日被北京當局拘留，歐盟 12日對此事件發表聲明，敦促中國立即釋放所有因報導活動而被關押的記者和公民。中國駐歐盟使團13日回應稱，范若伊是涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動被拘，任何其他國家和組織都無權干預。

中國有關部門7日以涉嫌危害國家安全為由拘留了范若伊，彭博（Bloomberg News）11日指出，范若伊最後一次與她的編輯聯繫是在7日上午11點半左右，不久後即被目擊她遭便衣安全人員從公寓裡帶走。

美國之音報導，對此事件，歐盟在布魯塞爾當地時間12日晚發表聲明。歐盟發言人在聲明中表示，「我們希望中國當局在她（范若伊）需要時為她提供醫療協助，迅速讓她與自選律師見面，並與家人聯絡」。

聲明並說，其他中國記者或公民在今年從事報導後失蹤、遭拘捕，或騷擾。他們包括對新冠病毒疫情爆發進行報導的張展、陳秋實和方斌，「所有那些因報導活動而被逮捕和拘留的人，都應當立即被釋放」。

中國駐歐盟使團13日在其官網上發布「駐歐盟使團發言人就歐方涉有關媒體中國籍雇員被拘留事聲明答記者問」。中國歐盟使團發言人在文中表示，「據了解，中國公民范某涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被北京市國家安全局依法採取強制措施，目前此案正在依法偵辦過程中，范某的各項權益均得到充分保障」。

中國歐盟使團發言人並強調，「中國相關部門依法處理有關問題完全是中國內政，任何其他國家和組織都無權干預」。