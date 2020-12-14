我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

歐盟促放彭博員工 中國嗆干預內政

中國新聞組／北京14日電

美國媒體彭博社新聞中國籍新聞助理范若伊（Haze Fan）7日被北京當局拘留，歐盟12日對此事件發表聲明，敦促中國立即釋放所有因報導活動而被關押的記者和公民。中國駐歐盟使團13日回應稱，范若伊是涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動被拘，任何其他國家和組織都無權干預。

中國有關部門7日以涉嫌危害國家安全為由拘留了范若伊，彭博（Bloomberg News）11日指出，范若伊最後一次與她的編輯聯繫是在7日上午11點半左右，不久後即被目擊她遭便衣安全人員從公寓裡帶走。

美國之音報導，對此事件，歐盟在布魯塞爾當地時間12日晚發表聲明。歐盟發言人在聲明中表示，「我們希望中國當局在她（范若伊）需要時為她提供醫療協助，迅速讓她與自選律師見面，並與家人聯絡」。

聲明並說，其他中國記者或公民在今年從事報導後失蹤、遭拘捕，或騷擾。他們包括對新冠病毒疫情爆發進行報導的張展、陳秋實和方斌，「所有那些因報導活動而被逮捕和拘留的人，都應當立即被釋放」。

中國駐歐盟使團13日在其官網上發布「駐歐盟使團發言人就歐方涉有關媒體中國籍雇員被拘留事聲明答記者問」。中國歐盟使團發言人在文中表示，「據了解，中國公民范某涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被北京市國家安全局依法採取強制措施，目前此案正在依法偵辦過程中，范某的各項權益均得到充分保障」。

中國歐盟使團發言人並強調，「中國相關部門依法處理有關問題完全是中國內政，任何其他國家和組織都無權干預」。

中國 歐盟 美國

上一則

往對方下體飛踢…小足球員使出「絕」招遭禁賽 網讚好

下一則

疫苗外交！ 巴林准中國疫苗上市 巴基斯坦擬跟進

延伸閱讀

英國脫歐歹戲拖棚 為何與歐盟談這麼久？

英國脫歐歹戲拖棚 為何與歐盟談這麼久？
英國這麼久還沒脫歐 硬脫歐民眾生活會有這些改變

英國這麼久還沒脫歐 硬脫歐民眾生活會有這些改變
「涉嫌危害中國國家安全」 彭博員工遭拘留

「涉嫌危害中國國家安全」 彭博員工遭拘留
「談了一年好累」英國歐盟決定 貿易談判續談

「談了一年好累」英國歐盟決定 貿易談判續談

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票