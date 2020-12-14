疫苗外交！ 巴林准中國疫苗上市 巴基斯坦擬跟進

新冠疫情一度在全球引發「口罩戰」，如今演變為疫苗 領域中的競賽；繼阿聯酋後，巴林也批准國藥集團中國 生物研發的疫苗上市。德國之聲報導指出，在發達國家爭相購買國際知名藥企的新冠疫苗之際，中國則不遺餘力向發展中國家提供中國研發的疫苗，希望以此獲得外交回報。

早前埃及衛生與人口部長哈萊在發布會上指中國疫苗是安全的，匈牙利政府也表態，自行研究接種中國新冠疫苗的可行性，巴基斯坦也寄望中國疫苗，宣稱「中國是最好的選擇」。

據美聯社報導，巴林國家衛生監管局在一份聲明中指出，這款中國生產的新冠病毒滅活疫苗對抗病毒感染的有效性為86%，中和抗體轉陽率為99%，能100%預防中度和重度的新冠病例。巴林國家衛生監管局在對這款疫苗研發生產過程及產品穩定性的相關科學數據進行審查後，進一步驗證這款疫苗的質量。

而巴基斯坦政府11月撥款逾1.5億美元向中國等不同國家開發商訂購新冠疫苗；拉合爾衛生科學大學參與此次臨床試驗。副校長阿卡蘭表示：「政府將希望寄託於中國疫苗。」

法廣報導也指出，北京承諾向東南亞國家，優先提供中國的疫苗，可以看出疫苗競賽具地緣政治角度的考量。中國官方透過視訊會議和外交渠道，向印尼 、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、寮國、泰國和越南等國做出承諾。印尼雅加達國際戰略研究中心一名學者認為，在談論中國疫苗的後果之前，應該重申這些國家沒有很多選擇，他們不具備自己研發、生產和測試疫苗的能力，而中國似乎成功控制住疫情大流行，且具備提高疫苗產量的能力。

報導並指出，中國與一些期待疫苗國家的外交緊張突然緩和；馬來西亞釋放抓捕的60位中國漁民，印尼則向中國遣返三名維吾爾人。觀察並指出，如果需要多次接種，中國的疫苗外交將得以源遠流長。

除了東南亞，巴西11月批准進口600萬劑中國新冠疫苗，12月6日，120萬劑「克爾來福」新冠病毒疫苗運抵印尼；12月9日，國藥中生研發的新冠病毒滅活疫苗，在阿拉伯聯合大公國獲批上市。10日，墨西哥與康希諾生物簽署預購協議，決定購買3500萬劑疫苗。