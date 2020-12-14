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美報告：中火箭軍3年增員逾3成 仍在擴充

中國新聞組／北京14日電
圖為2015年反艦彈道導彈方隊接受檢閱。(中新社資料照片)
圖為2015年反艦彈道導彈方隊接受檢閱。(中新社資料照片)

美國非盈利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists, BAS）近日發布中國2020年度核武報告指，解放軍火箭軍共有40支彈道導彈旅，比2017年多出35%，目前仍在組建新的彈道導彈旅。

香港01報導，作為深化國防和軍隊改革的措施之一，解放軍的戰略導彈部隊「第二砲兵」在2015年升格為中國第四大軍種「火箭軍」。報告指，當中有12支旅屬於東部和南部指揮戰區，這兩個戰區主要處理台海與南海事務。此外，近半的彈道導彈旅擁有彈道式或巡航式導彈發射器。衛星畫面也顯示，火箭軍位於福建和廣東地區的基地近年來有擴大和設施提升的跡象。

報導指出，這份報告由美國科學家聯合會核武資訊項目主任克里斯滕森（Hans M. Kristensen）和項目助理研究員哥達（Matt Korda）撰寫。除了中國年度報告，兩人也在「原子科學家公報」刊登了美國、俄羅斯和印度2020年的核武報告。

據報導，中國政府並未公布其核武儲備的數量，但報告估計，中國共生產了350個核彈頭。其中，約272個為陸地使用，48個為潛水艇使用，20個為空中使用，其餘可用於陸地和海上。

相較之下，美國截至2019年初儲備約3800個核彈頭、俄羅斯截至今年初有4500多個核彈頭、印度的核彈頭儲備量不明，但印度的年度報告預計印度本土製造的核彈頭有150個。

報告也指出，中國政府已要求解放軍空軍執行新的核任務，這意味著空軍現有與研發中的戰略轟炸機，可能將設有傳統與核武的攻擊能力。在海軍方面，中國也正在研發第三代彈道導彈潛艇，因為其現有的潛艇比美國與俄羅斯的潛艇更嘈雜。

中國 美國 核彈

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