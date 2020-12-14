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雙標？推特稱「無端血腥」 刪南京大屠殺圖片

中國新聞組／北京14日電
中國歷史研究院13日指控，推特搞雙標，部分中文用戶當天在推特上發表南京大屠殺史料後被封鎖。（取材自觀察者網）
中國歷史研究院13日指控，推特搞雙標，部分中文用戶當天在推特上發表南京大屠殺史料後被封鎖。（取材自觀察者網）

昨天是南京大屠殺國家公祭日，不少中文用戶在推特上發布南京大屠殺史料圖片及視頻紀念，卻遭推特以「無端血腥」刪除甚至封號，而同時日本右翼卻能發表「南京大屠殺造假論」文章。消息經官方智庫披露後引發大批中國網民不滿，怒批推特「雙標」，並要求推特道歉。

觀察者網報導，中國歷史研究院官方微博13日指出，長期在涉華言論上「雙標」的推特社區管理員，這一次又在南京大屠殺問題上搞起了「雙標」。

報導查證發現，有多名推特中文用戶，在發布南京大屠殺的有關史實圖片和視頻後，不僅史料被刪除，還被推特「帳號凍結」， 而推特官方給出的理由是這些用戶的文字「違反了推特禁止發布無端血腥」的規定。

報導指出，這些用戶發布的史料，大部分是國際公認的歷史圖片及證據。比如作為「遠東國際法庭」的重要證據，記錄日本戰犯，南京大屠殺「百人斬」少尉井敏明和野田毅罪證的日本新聞報導截圖。

此外，推特還「限流」了一些相關的文藝創作和紀錄片，例如旅美畫家李自健的油畫「南京大屠殺」，以及一段長約兩分鐘的南京大屠殺英文介紹，均被推特以「敏感內容」為由收疊。

就在同一天，報導稱，推特縱容大量日本右翼分子發表所謂的「南京大屠殺造假論」等觀點。有日本右翼帳號發文嘲諷稱，「為何南京大屠殺人數逐年增長」；日本著名右翼，自民黨參議院議員山田宏指責「南京大屠殺照片偽造」的文章還得到了大量點讚。

此信息經中國歷史研究院官方微博披露後，引發大批中國網民怒批「這就是西方的言論自由？」、「日本的幫兇」、「這是默許日本可以殺中國人民？」，並揚言拒用推特。但也有網民說，中國目前用推特只能翻牆，拒用不現實，但推特欠中國人和南京大屠殺死難者一個道歉。

另央視報導，截至侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館閉館前，「南京大屠殺史實展」開放留言的62天裡，有2萬550位參觀者寫下了自己的寄語，觀眾留言頁累計高達1.48米。其中多數留言為珍愛和平、勿忘國恥。

因為一則漫畫引來澳洲總理莫里森不滿的中國畫家烏合麒麟，也在昨天發布紀念南京大屠殺的漫畫作品，提醒中國人銘記仇恨。不過有網民認為，仇恨不用傳遞給子孫，前提是日本政府要為此道歉。

推特 中國 日本

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