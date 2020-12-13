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抓住澳洲「不幸」 多國農產搶進中國市場

中國新聞組／北京13日電
中、澳貿易關係緊繃，今年澳洲已有多項農產遭課徵重稅。（路透）
中、澳貿易關係緊繃，今年澳洲已有多項農產遭課徵重稅。（路透）

澳洲大麥、葡萄酒、牛肉等產品相繼被中國重稅「拒絕」之後，澳洲慌了。中國市場成為其他國家搶奪瓜分的目標。日前的中國國際進口博覽會上，阿根廷牛肉協會笑盈盈的展示牛肉產品，準備「抓住澳洲的不幸」。在澳洲被迫尋找新客戶之際，俄羅斯、印尼、南韓和巴西等都想從這裡分一杯羹。

中澳今年紛爭不斷，多種澳洲商品對中國出口遇阻，只能眼睜睜看著市場流失，競爭對手蓄勢待發，這讓澳媒眼紅了。雪尼先驅晨報稱，「澳洲並不獨特，至少有60個國家將中國列為他們的第一大出口市場」。

觀察者網報導，中國5月宣布對澳洲大麥徵收合計80.5%的反傾銷稅和反補貼稅。澳洲對中國大麥出口6月即暴跌99%。

中國8月宣布對澳洲葡萄酒進行反傾銷調查，10月則是傳出澳洲煤炭卡關，進不了港口。如今牛肉出口量較去年同期下降64%。

就在澳洲試圖開闢多元化銷售途徑之際，中國的大麥購買力正在讓全球其他國家的糧農受益。俄羅斯現在計畫將對中國農產品出口增加10倍，從每年9.6億美元增至96億美元。美國甚至加入其中，小麥、玉米和大豆等農作物大量進入中國。

煤炭是澳洲第三大對華出口商品，去年價值超140億澳元。在煤炭卡關之後，加拿大、印尼和蒙古也準備瓜分這塊市場。

多元化自然資源公司嘉能可首席執行官伊凡·格拉森伯格指出，中國今年還是會進口約1.85億噸動力煤，與去年相當。所以，澳洲失去的那些市場，由其他供應來源填補了。

南華早報分析指出，儘管澳洲一直希望得到「民主夥伴」國家的支持，但現實是「它只能靠自己」。在國際商業領域，民主和戰略上的朋友往往是最激烈的競爭對手。

另據CNN報導，自今年6月以來，中印兩國關係持續緊張。印度陸續禁止了中國科技巨頭字節跳動、阿里巴巴和騰訊旗下一些App。被印度禁用的TikTok失去了2億印度用戶，這是其在美國用戶數量的兩倍。

市場研究公司負責人表示，TikTok在印度市場還沒有開始盈利，但其母公司字節跳動已經在拓展印度市場的過程中投下巨資。

澳洲 中國 印度

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