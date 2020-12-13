日本經濟預期：2028年中國GDP將超美國

在中國貿易回暖下，貨櫃面臨供不應求的緊缺局面。（取材自央視新聞）

日本經濟研究中心10日發布亞太15個國家和地區截至2035年的經濟增長預期。由於經濟從新冠肺炎疫情 中復甦的速度不同，預測顯示中國 國內生產總值（GDP）可能在2028年超過美國 ，大幅提前原本預測的2036年。

參考消息引述日本經濟新聞報導，該中心是基於新冠疫情的兩種設想發展情景推算經濟規模的。一種是疫情將在未來4到5年結束的「標準情境」，另一種則是比標準情境再延後4到5年的「嚴重情境」。

去年的研究顯示，中國的經濟規模到2035年時將仍然落後於美國。而今年的研究顯示，標準情境下美中GDP發生逆轉的時間點將提早到2029年，而在嚴重情境下甚至會進一步提前到2028年。

報導指出，主要原因是疫情令美中在就業人數和科研經費等方面的差距進一步拉大。疫情眼下仍然在包括美歐在內的發達經濟體肆虐，這些地區2020年的經濟規模都將出現萎縮。另一方面，由於中國採取了徹底的防疫措施，已經率先平息了疫情。從經濟增長率方面看，中國也將實現正增長。

中國率先歐美實現經濟正增長體現在進出口貿易上。尤於外貿行情先抑後揚，散落在全球各地的貨櫃回流不暢，中國面臨貨櫃(集裝箱)一箱難求的窘境，但貨櫃在歐美卻是堆積如山。

另據中國經營報報導，國際航運巨頭馬士基稱，全球主幹航線正面臨臨缺箱問題，40尺高櫃供應緊張。中國港口的出口訂艙不得不面臨因缺箱等造成的訂艙取消或裝運延遲。

「我從業這麼多年，從沒見過這麼瘋狂的事」，來自芬蘭集裝箱租賃公司創始人Osmo Lahtinen這樣感嘆道。

受新冠肺炎疫情影響，國際物流鏈出現一系列始料不及的極端狀態，致貨櫃全球分布嚴重不均衡。目前，中國每出口3個集裝箱只能返回1個，大量空箱在美國、歐洲和澳洲等地積壓。往常60天可返回的集裝箱，現在要拖延到100天，租箱費用也上漲了150%左右。