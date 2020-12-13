展氣候雄心 習近平承諾2030年中國碳排降65%

中國國家主席習近平重申中國到2030年的碳強度要比2005下降65%以上。(圖/中國共產黨新聞網)

中國 國家主席習近平 昨天在70個國家領導人參加的「氣候雄心峰會」以視頻致詞，重申中國到2030年的碳強度要比2005下降65%以上，並提出三點倡議。有外媒分析，習近平在氣候承諾上又向前邁出一大步，展現了中國要引領世界對抗氣候變遷 的企圖心，並通過這些目標來獲得更大的經濟和社會利益。

為紀念「巴黎氣候協定」五周年，70個國家領導人通過視頻舉行了氣候雄心峰會，習近平昨天在會上發表題為「繼往開來，開啟全球應對氣候變化新征程」的講話，提出中國在對世界氣候變遷上的新承諾。

習近平表示，中國為達成應對氣候變化「巴黎氣候協定」做出重要貢獻。除已宣布將提高國家自主貢獻力度，再進一步宣布：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

習近平並說，中國將促進經濟社會發展全面綠色轉型，為全球應對氣候變化做出更大貢獻。

對於習近平的承諾，法廣引述法新社報導，歐洲環保協會中國項目首席代表龍迪表示，這是「以前對2030年的承諾有了明顯的增加」。世界資源研究所執行主席兼常務董事馬尼希·巴布納說，這些聲明方向是正確的，但中國也同時將通過這些宏偉的目標來獲得更大的經濟和社會利益。

習近平並在講話中提出三點倡議：團結一心，開創合作共贏的氣候治理新局面；提振雄心，形成各盡所能的氣候治理新體系；增強信心，堅持綠色復甦的氣候治理新思路。他最後強調，各國應並肩前行，開啟全球應對氣候變化新征程。

另外，習近平11日在中共中央政治局針對「確實做好國家安全工作」舉行第26次集體學習上發表講話時表示，要堅持「總體國家安全觀」，把國家安全貫穿到「黨和國家工作各方面、全過程」，與經濟社會發展「一起謀劃、一起部署」。

習近平並提出貫徹「總體國家安全觀」十項要求，包括把「政治安全」放在首要位置，要「維護政權安全和制度安全」。除政治安全外，也要以經濟安全為基礎，捍衛國家主權和領土完整，防範化解重大安全風險。