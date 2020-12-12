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王毅提外交7任務 籲美反華勢力收場

特派記者陳言喬／綜合報導
外交部長王毅認為中美有必要重建兩國關係。（美聯社）
外交部長王毅認為中美有必要重建兩國關係。（美聯社）

中國國務委員兼外交部長王毅11日表示，明年（2021年）外交有七大任務，包括中美有必要重建兩國關係健康穩定發展的戰略框架，他還說，美國反華勢力的倒行逆施該收場了。

王毅11日在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式致詞提出2021年的「中國外交七大任務」。

一是服務於中國國家發展戰略，開設更多人員往來的快捷通道和綠色通道。二是助力世界經濟加快復甦，反對和抵制各種形式的保護主義。三是推動構建新型國際關係。深化中俄全面戰略合作；增進中歐戰略互信；中美有必要重建兩國關係健康穩定發展的戰略框架，雙方應當為此相向而行，共同努力。

四是持續深化國際和地區合作。推動區域全面經濟夥伴協定（RCEP）盡快生效實施，推進中日韓三方互利合作。五是主動參與全球治理變革，繼續堅持多邊主義。六積極開展與世界各國友好往來，讓世界更加客觀地認識中國共產黨。七是繼續推進構建人類命運共同體。

王毅還提到，反對把疫情政治化、病毒標籤化，不讓任何「政治病毒」橫行於世界；堅定回擊對中國制度和道路的造謠抹黑。「中方有能力挫敗外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中國內政，維護國家的主權獨立和領土完整」。

王毅還批評美國，今年在世界最需要團結合作的時候，美方卻在單邊主義的道路上愈走愈遠，成為當今國際體系的最大破壞性因素。「美國國內的反華勢力對中國進行不擇手的造謠抹黑，毫無理智的打壓制裁，企圖把世界推入新冷戰深淵，美方這些人的倒行逆施該收場了」。

外交部長王毅出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會併發表演講。 （新華社）
外交部長王毅出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會併發表演講。 （新華社）

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