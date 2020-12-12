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廈門民警「打擊法輪功」遭美制裁 環時：笑死了！

中國新聞組／北京12日電
廈門警察黃元雄。（取材自環球時報）
廈門警察黃元雄。（取材自環球時報）

美國國務院最近宣布制裁中國官員，當中包括一名廈門基層警察，他是因為打擊法輪功而被制裁。對此，官媒環球時報以「笑死」為題，表示華府此一制裁「鼓舞基層民警士氣」、「中國各地的警察叔叔們，都給逗壞了」。

美國國務院於本月10日宣布一批制裁國外官方人員的名單，其中包括一名來自中國廈門市的基層警察黃元雄。

制裁名單中將黃元雄的頭銜說得很「大」，按照英文語序直譯的話是「黃元雄警長，廈門公安局梧村警察局」，但實際上他只是梧村派出所一位很普通的基層警員。

雖然身分普通，但公開資料顯示，黃元雄曾在二年前獲得過福建省全省（首屆）「10大法治新聞人物」，表彰他在服務社區方面非常用心。

美國國務院是以侵犯邪教法輪功分子的「宗教自由」制裁黃元雄，環時批評法輪功日前還因為干涉美國大選，散布疫情謠言，引起美國主流社會的反感。並質疑這項制裁是迄今都不願意承認敗選的川普當局，濫用美國的公權力迫害他人。

環時並痛批這屆美國政府可真算得上是「人類之癌」。

自由亞洲電台報導，曾在中國代理過法輪功維權案件的旅美法律學者滕彪表示，美國政府首次就法輪功人權問題對中國官員實施制裁的舉動非常具象徵意義。

法輪大法中心發言人張而平歡迎美國在人權議題上做出的表率，希望制裁行動能讓中國官員「摸一摸自己的良心」。

廈門警察黃元雄協助市民後與受助市民合影。（取材自廈門晚報）
廈門警察黃元雄協助市民後與受助市民合影。（取材自廈門晚報）

美國 中國 警察

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