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「危險」戴琪走上前台 學者：中美關係「負面」訊號

中國新聞組／北京12日電
美國聯邦眾議院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）將出任美國貿易代表。（拜登記者會直播截圖）
美國聯邦眾議院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）將出任美國貿易代表。（拜登記者會直播截圖）

美國總統當選人拜登將提名第二代華裔戴琪出任美國貿易代表，有中國學者解讀這恐是中美關係的「負面訊號」。中國網絡也流傳一篇文章稱，戴琪更善於利用國際組織施壓，且主張對中國採取「進攻性」貿易政策，比起美國首席中國政策顧問余茂春，戴琪對中國恐是更危險、更難纏的對手。 

戴琪2011至2014年間擔任美國貿易代表署負責中國事務的首席法律顧問，並參與美國在世界貿易組織（WTO）對中國的訴訟。當時，中國自2010年起限制稀土出口量，造成全球稀土價格飆升，美國2012年與歐盟、澳洲等國在WTO提起集體訴訟，WTO在2015年判決中國敗訴。

中央社據南華早報報導，當年和戴琪合作的霍金路偉（Hogan Lovells）律師事務所貿易律師柯特澤瓦（Benjamin Kostrzewa）表示，戴琪的法律敏銳度和人際關係，對結成集體訴訟的聯盟相當有幫助；他並形容戴琪「外柔內剛」，有絕佳的人際關係，但又敢於在談判中表現出強硬的一面。

美媒此前報導，戴琪在8月的一次會議上形容川普的中國政策是「防禦性」的，但她認為好的貿易政策必須要具「進攻性」，讓美國和盟友更靈活地提升美國的經濟競爭力；並主張美國可在國內採補貼或刺激政策，以擺脫對中國商品的依賴。 

南華早報引述上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，戴琪參與中國稀土訴訟的經驗，說明戴琪可能有助於拜登召集盟友，在WTO裡共抗中國。

中國學者也分析，戴琪更善於利用國際組織施壓，對中國而言恐是更難纏的對手。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，未來華府可能將繼續強硬對待中國，任命戴琪或許是另一個「負面訊號」。 

另中國網絡近日流傳一篇題為「戴琪——比余茂春更顯赫、更危險的華人來了」文章也引發關注。文中比較戴琪與余茂春的背景與經歷，指戴琪的危險性比余茂春還大。

文章稱，戴琪在處理貿易糾紛的策略被打上實用主義的標籤，會基於現實做出理性判斷，也是受過徹底、完整的西方教育的華人。基於此，戴琪比余茂春更難對付， 「余茂春只是龐培歐的帳下師爺，而戴琪則是走上前台」。

文章並指出，在對華態度上，拜登政府的打法將更有章法，會拿出針對性操作。「如果說川普是單拳出大力，拜登就是雙拳組合」。

戴琪出任美國貿易代表。(圖：拜登交接團隊提供)
戴琪出任美國貿易代表。(圖：拜登交接團隊提供)

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